Τη δραστική μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την καταστροφή έως τη στήριξη των πληγέντων πολιτών θέτει στο επίκεντρο το σχέδιο νόμου για τη στεγαστική αρωγή, που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Σύγχρονο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής»

«Καταθέτουμε ένα νέο, σύγχρονο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής και οικονομικών ενισχύσεων για τους πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Η κλιματική κρίση επιβάλλει ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Το υφιστάμενο σύστημα χαρακτηρίζεται από χρονοβόρες, έγχαρτες και συχνά πολύπλοκες διαδικασίες που οδηγούν σε καθυστερήσεις και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων», δήλωσε ο κ. Κεφαλογιάννης. Όπως σημείωσε, με το νέο σχέδιο νόμου μετακινούν το κέντρο βάρους στη γρήγορη και ουσιαστική αποκατάσταση.

Απλούστευση των διαδικασιών

«Απλουστεύουμε τις διαδικασίες, αξιοποιούμε υφιστάμενες πληροφοριακές υποδομές, διασφαλίζουμε διαφάνεια σε κάθε στάδιο και διευρύνουμε τον κύκλο των δικαιούχων, ιδίως σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας και παλαιότερων εκκρεμοτήτων. Ο στόχος μας είναι απλός και σαφής: Να μειωθεί δραστικά ο χρόνος από την καταστροφή έως τη στήριξη και να αποκατασταθεί γρήγορα η κανονικότητα στις πληγείσες περιοχές»», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατσαφάδος επεσήμανε ότι «το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νέο, ολοκληρωμένο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής» και προσέθεσε πως σε συνθήκες κλιματικής κρίσης απαιτούνται ταχύτητα, εκσυγχρονισμός και αποτελεσματικότητα, «και αυτό ακριβώς θεσπίζεται».

«Με την πλήρη αξιοποίηση της πλατφόρμας “e-Άδειες”, την ανάπτυξη νέας, τον έλεγχο και την καταβολή των ενισχύσεων, και τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων διαφάνειας και διαλειτουργικότητας, προχωρούμε σε έναν βαθύ και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της στεγαστικής πολιτικής απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Απλοποιούμε την απόδειξη κυριότητας και αίρουμε αδιέξοδα που καθυστερούσαν την αποκατάσταση, όπως η απαίτηση συναίνεσης του 100% των συνιδιοκτητών. Η στήριξη δεν περιορίζεται στον τυπικό ιδιοκτήτη. Στρέφεται σε αυτόν που πραγματικά κατοικεί και πλήττεται. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση ευθύνης απέναντι στους πολίτες και προσαρμογής στις απαιτήσεις της εποχής», υπογράμμισε ο κ. Κατσαφάδος.

Κάλυψη χρόνιων αδυναμιών του υφιστάμενου πλαισίου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο πλαίσιο μέτρων Στεγαστικής Αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές» έρχεται να καλύψει χρόνιες αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου. «Η εμπειρία των τελευταίων ετών από μεγάλες φυσικές καταστροφές ανέδειξε σημαντικές καθυστερήσεις στην εκταμίευση ενισχύσεων, δυσκολία παρακολούθησης των αιτήσεων από τους πολίτες και αποκλεισμό δικαιούχων λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της αποκατάστασης και την παρατεταμένη ανασφάλεια στις πληγείσες περιοχές», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο, με το νέο πλαίσιο θεσμοθετείται ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει τη στεγαστική αρωγή, την πρώτη βοήθεια έναντι στεγαστικής αρωγής, την επιδότηση προσωρινής στέγασης μέσω ενοικίου ή συγκατοίκησης, εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και τη δυνατότητα παραχώρησης ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, με στόχο την ταχύτερη και ουσιαστικότερη αποκατάσταση των ζημιών στο δομημένο περιβάλλον.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου νόμου αποτελεί η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Προβλέπεται η αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης, όπως η πλατφόρμα «e-Άδειες» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και η διαλειτουργικότητα με φορείς του Δημοσίου, ώστε να περιοριστεί δραστικά ο διοικητικός φόρτος και να επιταχυνθεί η επεξεργασία των αιτημάτων. Παράλληλα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, διασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάθε υπόθεσης από τους ενδιαφερόμενους.

Πιο αποτελεσματικό, ταχύτερο και διαφανές σύστημα στεγαστικής αρωγής

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων στεγαστικής αρωγής, ιδίως σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή πολυϊδιοκτησίας, όπου το προηγούμενο καθεστώς δημιουργούσε σημαντικά εμπόδια. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης στο νέο πλαίσιο πληγέντων από παλαιότερες φυσικές καταστροφές, οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες αποκατάστασης.

«Το σχέδιο νόμου μετατοπίζει το βάρος της κρατικής παρέμβασης από την αποσπασματική αποζημίωση στη γρήγορη και λειτουργική αποκατάσταση, με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στις πληγείσες περιοχές και την αποτροπή της εγκατάλειψης οικισμών. Παράλληλα, εισάγει σαφές και προβλέψιμο πλαίσιο ενεργειών για τη δημόσια διοίκηση, τους μηχανικούς και τους πολίτες, μειώνοντας τις αβεβαιότητες και τις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν το προηγούμενο σύστημα.

Με την παρουσίαση του σχεδίου νόμου στο υπουργικό συμβούλιο, τίθενται οι βάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό, ταχύτερο και διαφανές σύστημα στεγαστικής αρωγής, προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση και στις απαιτήσεις άμεσης στήριξης των πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ