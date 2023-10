Η αποχώρηση του Στέλιου Κούλογλου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με δημόσια επιστολή που απευθύνεται στον Στέφανο Κασσελάκη επαναφέρει στην ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης την άμεση προοπτική διάσπασης ενδεχομένως και πριν από το συνέδριο. Ένα συνέδριο που κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς το πότε θα γίνει, πώς θα γίνει και με ποιους θα γίνει.

Στην επιστολή του ο Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος σημειωτέον είχε αρχίσει την κόντρα του με την κομματική ηγεσία και πριν τις εκλογές και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο με τον Αλέξη Τσίπρα, εξηγεί πως δεν είναι δυνατόν να συμμετέχει σε ένα πολιτικό σκηνικό που θυμίζει παραγωγή του Netflix με έναν Κασσελάκη ο οποίος τροφοδοτεί με ειδήσεις τα πρωινάδικα της ελληνικής τηλεόρασης και με ένα κόμμα που από ροκ το άλλαξε σε ποπ και τώρα λειτουργεί σε ρυθμούς καλαματιανού.

Είναι προφανής η απαξίωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον ευρωβουλευτή ο οποίος θυμίζει τα άρθρα του Στέφανου Κασσελάκη στον Εθνικό Κήρυκα περί πολιτικής οικονομίας, τραπεζών, επιχειρήσεων, ανεργίας και απολύσεων τα οποία πράγματι ουδεμία σχέση έχουν με αριστερό πολιτικό λόγο. Αντιθέτως παραπέμπουν σε νεοφιλελεύθερες και καμία φορά ακραία νεοφιλελεύθερες απόψεις που βεβαίως απέχουν πολύ από τις προγραμματικές θέσεις της Κουμουνδούρου.

Τη σκυτάλη από τον Κούλογλου πήρε το πρωί της Δευτέρας ο Νίκος Φίλης ο οποίος ξεκαθάρισε πως στο Συνέδριο (άγνωστο το πού, πότε και το πώς) θα θέσει θέμα ηγεσίας Κασσελάκη. Προφανώς ο Νίκος Φίλης γνωρίζει άριστα το τι συνεπάγεται αυτή του η τοποθέτηση. Το πρωί της Δευτέρας έγινε γνωστή και η ανακοίνωση της εφημερίδας ΕΦ.ΣΥΝ., η οποία δημοσίευσε τα άρθρα του Στέφανου Κασσελάκη στον Εθνικό Κήρυκα με το, αν μη τι άλλο, αμφιλεγόμενο όσο και πρωτόγνωρο περιεχόμενο για την ελληνική Αριστερά. Στην ανακοίνωση του ΕΦ.ΣΥΝ. υπογραμμίζεται η φράση «ας μην κρύβουν αυτά τα οποία δεν κρύβονται». Ο ίδιος ο Κασσελάκης απάντησε πως όταν τα έγραφε αυτά ήταν 24 ετών και δεν θυμάται. Την κοντή μνήμη του Στέφανου Κασσελάκη επεσήμανε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο σκαπτικά, αν όχι σαρκαστικά, και ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα πολιτικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται εντός του κόμματος, κόντρα στην ηγετική ομάδα την ώρα που ο Στέφανος Κασσελάκης βρίσκεται στην Αμερική τροφοδοτώντας καθημερινά όντως τα ελληνικά μίντια με ένα περίεργο πολιτικό – lifestyle περιεχόμενο. Αυτή η πληθωρική έκθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μέσω των εκπομπών lifestyle της ελληνικής τηλεόρασης προφανώς και δεν επιτρέπει στην κομματική αντιπολίτευση να επιχειρήσει έστω να στήσει κάποιες γέφυρες συνεννόησης με την ηγετική ομάδα.

Το επόμενο πολιτικό ραντεβού του Στέφανου Κασσελάκη με την κομματική πραγματικότητα και όχι με την αμερικανική – lifestyle καθημερινότητά του θα είναι στην συνεδρίαση της Κεντρική Επιτροπής την οποία και αριθμητικά δεν ελέγχει. Ενδεχομένως εκεί να μην βγουν μόνο τα μαχαίρια αλλά να βγουν και από τα θηκάρια τους τα γιαταγάνια για να ξεκαθαρίσουν οι λογαριασμοί.

Το κόμμα ζήτησε από τον Στέλιο Κούλογλου να παραδώσει την έδρα του στο Ευρωκοινοβούλιο, πράγμα που προφανώς δεν θα υπήρχε ούτε μια πιθανότητα να συμβεί. Άλλωστε, λίγη ώρα αργότερα με δήλωσή του ο Στέλιος Κούλογλου ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να πράξει κάτι τέτοιο.

Στην επιστολή του, είπε και άλλα πολλά σκιαγραφώντας την lifestyle προσωπικότητα του Στέφανου Κασσελάκη.

Διαβάστε την επιστολή:

«Αξιότιμε κ. Κασσελάκη

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα στερείται σοβαρότητας, την ίδια στιγμή που επιχειρείται μια βίαιη ανατροπή τής μέχρι τώρα πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά. Σε αυτές τις συνθήκες για όσους ήθελαν να κρατήσουν μια ανεξάρτητη στάση, η κατάσταση είναι ανυπόφορη.

Η έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης είναι μία από τις βασικές αιτίες για τη στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράστηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ήδη πριν την εκλογή σας, η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την προσωπική σας ζωή κι όχι γύρω από τις πολιτικές σας προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να τροφοδοτεί με κουτσομπολιά τα πρωϊνάδικα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει αφεθεί μόνος και ανενόχλητος να κάνει πολιτική στα δελτία ειδήσεων.

Αυτό δεν έχει συμβεί στην ιστορία των αξιωματικών αντιπολιτεύσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Για αυτό έχετε εσείς τη βασική ευθύνη και παρά τις σχετικές επισημάνσεις, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μόλις χθες, προσπαθώντας να δικαιολογήσετε παλαιότερα αντισύριζα, συντηρητικά γραπτά σας, επικαλεστήκατε μεταξύ των άλλων «μια σχέση με μια κοπέλα που δεν ήμουν χαρούμενος».

Όποτε δίνεται ευκαιρία να διατυπωθούν οι προγραμματικές σας θέσεις βρίσκονται στους αντίποδες αυτών που υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Στην πρόσφατη ομιλία σας στον ΣΕΒ, εκτός από το κλείσιμο του ματιού στους παρευρισκόμενους για το 8ωρο («Δεν είναι δυνατό να επιβάλλουμε, κυρίες και κύριοι, δεκάωρη εργασία χωρίς αύξηση αποδοχών») ή την έλλειψη κάθε αναφοράς για αύξηση μισθών και ανάγκη σύναψης νέα εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, διατυπώσατε την πρόταση περί stock option στις επιχειρήσεις.

Πέρα από το ότι τα stock options βασικά αφορούν στελέχη επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, η πρόταση δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων, συχνά οικογενειακών παραγωγικών μονάδων.

Στην Ελλάδα ναυτιλιακές εταιρείες απαιτούν παράνομα από τους εργαζόμενους να επιστρέψουν μέρος των αμοιβών από τις υπερωρίες ή από τα κρατικά επιδόματα που δίδονται στους νεοπροσλαμβανόμενους. Έτσι οι εργαζόμενοι ναυτικοί πληρώνουν φόρο για εισοδήματα που έχουν μόνο στα χαρτιά. Δεν το λες και ένα βήμα πριν τα stock options.

Ας σημειώσω τέλος, αν διατηρεί κάποια αξία, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο επικαλείστε συχνά, είχε ταχθεί κατηγορηματικά εναντίον της πρότασης περί stock option που είχε διατυπώσει ο κ. Μητσοτάκης, πάλι μιλώντας στον ΣΕΒ.

Αφήνετε συχνά να διαφανεί ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να κινείται στα πρότυπα του αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος. Όμως το δικομματικό σύστημα στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχών, από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα.

Η εισοδηματική ανισότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά περίπου 20% από το 1980 έως το 2016 και συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, αλλά επίσης την παρακμή των συνδικάτων, την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων και την υποβάθμιση του κατώτατου μισθού. To προσδόκιμο ζωής πέφτει, ειδικά στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Τις τελευταίες μέρες, ο Economist παρουσίαζε ένα τρανταχτό, μακάβριο παράδειγμα:

«Το 2021, οι σημερινοί Αμερικανοί 25άρηδες που δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου τετραετούς φοίτησης (περίπου τα δύο τρίτα του ενήλικου πληθυσμού) αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο περίπου δέκα χρόνια λιγότερο από εκείνους που έχουν πτυχίο. Το 1992 (όταν εκλέχθηκε ο Δημοκρατικός Μπιλ Κλίντον-ΣΣ) αυτό το χάσμα ήταν το ένα τρίτο του σημερινού».

Aυτές οι συνεχώς αυξανόμενες ανισότητες συγκροτούν άλλωστε το υπόβαθρο της βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης του αμερικανικού πολιτικού συστήματος. Ακόμη λοιπόν και αν ένα αντίστοιχο μοντέλο μπορούσε να καθιερωθεί στην Ελλάδα, πράγμα εξαιρετικά αμφίβολο, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να υιοθετήσει ένα κόμμα που επιζητεί περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μείωση των ανισοτήτων.

Για αυτό, η προσπάθεια να παρουσιαστούν οι επικριτές σας, ως δογματικοί με «αριστερόμετρο», προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο θέλουν ένα κόμμα σύγχρονο, δημοκρατικό, πράσινο αλλά και αριστερό. Όταν είχατε εκλεγεί, είχα δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατράπηκε από ροκ συγκρότημα σε ελαφρύ ποπ. Αλλά εδώ, στο όνομα της πλειοψηφίας, πάει να το γυρίσει στο.. καλαματιανό.

Φυσικά δεν ευθύνεστε για την κρίση του κόμματος που παραλάβατε, οι εσωκομματικοί σας αντίπαλοι έχουν ασφαλώς περισσότερες ευθύνες. Αλλά η έλλειψη πολιτικής που προανέφερα καθώς και η διατύπωση θέσεων -χωρίς μάλιστα καμία εσωκομματική συζήτηση- που υπονοούν μια κρυφή ατζέντα, πολλαπλασιάζουν τις αντιδράσεις και τα ερωτηματικά ανάμεσα στα μέλη του κόμματος που αναζητούν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στην πλήρη ηγεμονία της ΝΔ.

Επιπλέον οι επιθέσεις και οι απειλές για διαγραφή, αποκλεισμό από ψηφοδέλτια κ.λπ, η με το “έτσι θέλω” ανακοίνωση της διαγραφής Τζουμάκα χωρίς να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό, έχουν δημιουργήσει ένα τοξικό κλίμα, που δεν έχει σχέση ούτε με σχέσεις συνεργασίας σε πολυεθνικές εταιρείες, όχι σε κόμμα με στόχους και ιδανικά. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο στη μονομερή πρώτη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Γάζα, επίσης μακριά από την παραδοσιακή πολιτική του. Παρότι δεν είμαι μέλος του κόμματος, η κατάσταση είναι λυπηρή.

Το κλίμα είναι αφόρητο και επειδή δεν μπορώ να υποστηρίξω πολιτικές, με τις οποίες δεν συμφωνώ, σας ανακοινώνω την αποχώρηση μου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται ότι παραμένω στην πολιτική ομάδα της Αριστεράς (Left) και ότι θα συνεργαστώ με τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε θέμα που αφορά την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

Η ανακοίνωση του Νίκου Φίλη πως θα θέση θέμα ηγεσίας στο Σύριζα έχει ως εξής:

«Τίθεται ζήτημα του τι εκπροσωπεί ο κ. Κασσελάκης. Με όσα λέει και υποστηρίζει και σήμερα, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ένα αριστερό κόμμα. Αυτά τα οποία λέει είναι έξω από το πλαίσιο ενός αριστερού κόμματος. Σε ό,τι με αφορά θα θέσω θέμα ηγεσίας. Πιο νωπή λαϊκή εντολή είναι η απόφαση που έδωσε ο λαός με τις δημοτικές εκλογές, όπου εκεί υποχώρησε περαιτέρω το κύρος και η εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,7%. Αυτό δεν οφείλεται προσωπικά στον κ. Κασσελάκη, αλλά δεν το ανέκοψε. Υπάρχει μια ψυχρή αποδοκιμασία από την κοινωνία».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την έδρα του Κούλογλου στο ευρωκοινοβούλιο

«Να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές της Κουμουνδούρου αφού ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, με την επιστολή του, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιείται.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη για τον Κασσελάκη

«Η κατάσταση στο κόμμα μας είναι δύσκολη, πήραμε εντολή για αντιπολίτευση και δεν το κάνουμε», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαδημούλης εν μέσω χάους στον ΣΥΡΙΖΑ. «Ο Στέφανος Κασσελάκης οφείλει να σε σέβεται το Σύνταγμα του κόμματος», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας (23.10.23) τόνισε πως ο Στέφανος Κασσελάκης έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως «οφείλει να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που υποσχέθηκε στο κόμμα».

«Πιστεύω ότι πρέπει να υλοποιηθεί η συμβουλή που του έδωσε ο Αλέξης Τσίπρα για συλλογικότητα και συντροφικότητα», σημείωσε ο κ. Παπαδημούλης.

Πώς απάντησε ο ΕΦΣΥΝ για τα άρθρα του Κασσελάκη στον Εθνικό Κήρυκα

Με έξι σημεία η Εφημερίδα των Συντακτών, απαντά στην τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη αναφορικά με την αποκάλυψη των παλαιών άρθρων για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και μειώσεις μισθών.

«Ο κ. Κασσελάκης δεν άλλαξε από το 2015 ούτε έγινε αριστερός τον Σεπτέμβριο του 2023 “αριστερός”. Η πολιτική συνέπεια του κ. Κασσελάκη και η ευθύτητα με την οποία διατυπώνει τις θέσεις του τα τελευταία χρόνια δεν αποτελούν αντικείμενο της δικής μου κριτικής. Είναι απολύτως δικαίωμά του να επιμένει σε αυτά που πίστευε από τότε. Αρκεί να μην προσπαθεί να κρύψει αυτά που δεν κρύβονται».

Με τις φράσεις αυτές, η ΕΦ.ΣΥΝ. αποδομεί τον ισχυρισμό του Στέφανου Κασσελάκη ότι «δεν θυμάμαι αυτά τα άρθρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήμουν 24 χρονών».

Συγκεκριμένα, στο άρθρο του στο φύλλο της Δευτέρας ο δημοσιογράφος της ΕΦ. ΣΥΝ. απαντά με τα εξής έξι σημεία στους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη:

«1. Πώς είναι δυνατόν να αμφιβάλλει για τα γραπτά αυτά; Ο πατέρας του σ’ αυτά ακριβώς τα κείμενα αναφερόταν σε όλες τις συνεντεύξεις του προκειμένου να αποδείξει ότι η εμπλοκή του γιου του με την πολιτική είναι παλιά. Αλλά και αν ισχύει ο ισχυρισμός του κ. Κασσελάκη ότι «δεν θυμάται», γιατί δεν έψαξε τα άρθρα αυτά στο αρχείο του «Εθνικού Κήρυκα» το οποίο είναι ψηφιοποιημένο χάρη στη χορηγία του Ανδρέα Δρακόπουλου, προέδρου του Ιδρύματος Νιάρχου, ο οποίος είναι και δικός του μέντορας.

2. Ο ισχυρισμός ότι αυτά ήταν κείμενα παλιά , επομένως βαρύνουν έναν ανώριμο πολιτικά νέο και ότι σε αυτή την νεαρή ηλικία μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, έρχεται σε σύγκρουση με τις προσωπικές διακηρύξεις του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε άρχισε να θεωρεί τους 24χρονους «πολιτικά ανώριμους»; Αυτό δεν είναι που θα φέρει τη νεολαία στον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτός δεν είναι που τόλμησε – προς τιμήν του – να ορίσει μια 27χρονη σε θέση-κλειδί δίπλα του;

3. Ασφαλώς είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων να αλλάζουν πολιτικές απόψεις. Και πρώτος θα χειροκροτούσα όποιον αποφασίσει να μετατοπιστεί από τη σκληρή Δεξιά στην προοδευτική Αριστερά. Μονο που ο ίδιος, όπως έγραφα το Σάββατο, λέει ακριβώς τα ίδια και σήμερα, κάτι που αποδείχθηκε με την ομιλιά του στον ΣΕΒ. Τα δημοσιεύματα, δηλαδή, στον Εθνικό Κήρυκα την περίοδο 2012-2015 επιβεβαιώνουν ακριβώς το γεγονός ότι λέει σήμερα ακριβώς αυτά που έλεγε και τότε.

4. Την εμμονή στις ίδιες απόψεις επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούλιο, δηλαδή μετά τις εκλογές, ο κ. Κασσελάκης εξέφραζε στην αγγλόφωνη έκδοση της Καθημερινής τη βαθιά του πολιτική εκτίμηση στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραδεχόταν ότι τον υποστήριξε στις εσωκοκομματικές εκλογές της ΝΔ και κατέληγε: «Έτρεφα και συνεχίζω να τρέφω μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό του» (Stefanos Kasselakis, Will the real Greek Dems please stand up? 14.7.2023). Αφού εξακολουθεί να τρέφει αυτόν τον μεγάλο σεβασμό για τον κ. Μητσοτάκη, για ποιο λόγο θέλει να τον ανταγωνιστεί και να πάρει τη θέση του.

5. Μόλις προχθές ο κ. Κασσελάκης έδωσε μεγάλη συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα. Στην ερώτηση που του έγινε πώς έγινε η μετάβασή του «από την Goldman Sachs στον ΣΥΡΙΖΑ», ο κ. Κασσελάκης ήταν αποκαλυπτικός: Να σας θυμίσω ότι οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι της Goldman Sachs και των μεγάλων τραπεζών ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα στην Αμερική και είναι προφανώς αυτοδημιούργητοι άνθρωποι. Εκείνοι που γενικά ανήκουν στο κλαμπ της συντήρησης είναι οι κληρονόμοι κι όχι οι αυτοδημιούργητοι. Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Αριστερά, η οποία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την έννοια της προκοπής, της υγιούς επιχειρηματικότητας κι όχι με όρους προηγούμενου αιώνα». Ωστέ πρότυπο για τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη είναι η Goldman Sachs των «αυτοδημιούργητων Δημοκρατικών». Κι αυτά προχτές

6. Θυμίζω τον τίτλο της δικής του εφημερίδας σε άρθρο του ανταποκριτή της στην Αθήνα μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Κασσελάκης στρέφει τον ΣΥΡΙΖΑ σκληρά δεξιά». Η Αριστερά μένει σε σοκ» («Kasselakis turns SYRIZA hard right, Left left in shock, 1.10.2023). Να και κάτι με το οποίο συμφωνούμε με τον Εθνικό Κήρυκα».