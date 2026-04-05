Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες τηλεφωνικές συνομιλίες βουλευτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τις αναφορές σε Καραμανλή, Παπακώστα και Σκρέκα, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται με τη Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία φέρεται να ασκούσε πιέσεις στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κτηνοτρόφοι ψηφοφόροι της.

Από την πλευρά της, η βουλευτής Σερρών της ΝΔ έχει ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα αποδειχθεί η αθωότητά της.

Στην πρώτη από τις δύο συνομιλίες που φέρεται να έχει καταγράψει ο «κοριός», η πρώην υφυπουργός ρωτά τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή σε συγκεκριμένο παραγωγό, με τον Δημήτρη Μελά να απαντά ότι αυτή θα γίνει τον επόμενο μήνα.

Ο πρώτος διάλογος (26/08/2021):

Φ. Αραμπατζή: Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;

Δ. Μελάς: Εεε δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει. Τέλη Σεπτέμβρη.

Φ. Αραμπατζή: Μη γίνει καμιά στραβή όμως.

Δ. Μελάς: Όχι, όχι. Θα πληρωθούν.

Σε άλλο σημείο η Φωτεινή Αραμπατζή φέρεται να αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους από το χωριό Αγγίστα των Σερρών, οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν για δεύτερη φορά και να ρωτά τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πότε θα γίνει ο έλεγχος.

Φ. Αραμπατζή: Τώρα σου στέλνω τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό;

Δ. Μελάς: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του’ χουνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, εάν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.

Φ. Αραμπατζή: Του είναι, και επίσης, ε, να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;

Δ. Μελάς: Ναι, ναι, γίνεται.

Τον Νοέμβριο του 2021 φαίνεται ότι η πληρωμή του παραγωγού δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η κα Αραμπατζή ζήτησε από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να του τηλεφωνήσει ο ίδιος.

Ο δεύτερος διάλογος (16/11/21):

Φ. Αραμπατζή: Ε, δεν έχω μούτρα για τον Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Δ. Μελάς: Τον Κ. δεν τον έχω ξεχάσει.

Φ. Αραμπατζή: Πότε θα τον πληρώσουμε;

Δ. Μελάς: Θα είχαν πληρώσει τώρα και το δεκατέσσερα και το δεκαοχτώ, αλλά έτσι όπως έφερε τελευταία στιγμή την ΚΥΑ, τρέχαμε όλοι να κάνουμε νέα κατανομή και πήγαν όλα πίσω. Πιστεύω ότι μέχρι, μέσα στο Δεκέμβριο, θα πληρωθεί και το δεκαοχτώ.

Φ. Αραμπατζή: Θέλω να τον πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο. Και να του πεις για όλο αυτό το μπούλινγκ που έχεις φάει.

Δ. Μελάς: Ναι στείλτο μου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ