Το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε δύο σημαντικές αλλαγές στη στελέχωση της κρατικής μηχανής. Συγκεκριμένα, η Δάφνη-Ελένη Νικολάου αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικής Γραμματέως Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας, ενώ ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου τοποθετείται στη θέση του Γενικού Γραμματέα Κρισίμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ποια είναι η Δάφνη-Ελένη Νικολάου

Νομική πορεία και εξειδίκευση στο Οικονομικό Έγκλημα

Η Δάφνη-Ελένη Νικολάου είναι μάχιμη δικηγόρος Αθηνών και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 2013 στη Δικηγορική Εταιρεία «Αθανάσιος Βαρλάμης & Συνεργάτες», όπου στην πορεία εξελίχθηκε σε εταίρο. Κατά τη διάρκεια της δικαστηριακής της εμπειρίας, εξειδικεύτηκε σε υποθέσεις εμπορικού, φορολογικού και αστικού δικαίου, εστιάζοντας κυρίως στο Ποινικό Δίκαιο και το οικονομικό έγκλημα.

Κυβερνητική θητεία και νομοθετικό έργο

Η πορεία της στα κυβερνητικά επιτελεία ξεκίνησε το 2019, όταν εντάχθηκε στο Νομικό Τμήμα του τότε Υφυπουργού και μετέπειτα Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση, αναλαμβάνοντας τα ηνία του τμήματος το 2021. Από τη θέση αυτή, συνέβαλε ενεργά στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Το 2023 ανέλαβε επικεφαλής του Νομικού Γραφείου του Άδωνι Γεωργιάδη στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 κατείχε τη θέση της επικεφαλής Νομικής Συμβούλου στο Υπουργείο Υγείας, έχοντας την ευθύνη του νομοθετικού έργου. Παράλληλα, έχει διατελέσει μέλος σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές κρίσιμων οργανισμών, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

Ποιος είναι ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου

Μακρά εμπειρία στην Κυβερνοασφάλεια

Ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου διαθέτει περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας στον τομέα του κυβερνοχώρου και της ασφάλειας πληροφοριών, έχοντας διατελέσει μέχρι σήμερα Partner στον τομέα Cyber Security in Technology and Transformation της KPMG Greece. Είναι κάτοχος πληθώρας διεθνών πιστοποιήσεων GIAC (Incident Handling, Web & Network Penetration Testing, Malware Reversing, Forensics κ.ά.), με σπουδές στην Πληροφορική, Μεταπτυχιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξειδίκευση από τη ΣΠΗ/Υ.

Στρατιωτική θητεία και Εθνική Αμυντική Θωράκιση

Ως απόστρατος Αρχιπλοίαρχος (Μ) του Πολεμικού Ναυτικού, υπηρέτησε για πάνω από 12 χρόνια ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ (Ε5). Στο ενεργητικό του καταγράφεται η διεύθυνση του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας (MCIRC) καθώς και της Εθνικής Ομάδας Απόκρισης (CSIRT) για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας από ψηφιακές απειλές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είχε την ευθύνη διαχείρισης του έργου PESCO για την πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για κυβερνοαπειλές.

Εκπαιδευτικό έργο και διακρίσεις

Υπήρξε ο εμπνευστής και διοργανωτής της ετήσιας Εθνικής Άσκησης Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ». Έχει πλούσιο διδακτικό έργο στη ΣΕΘΑ, την ΑΔΙΣΠΟ, το Σχολείο Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, καθώς και στα Πανεπιστήμια Πειραιά και Δυτικής Αττικής, διδάσκοντας αντικείμενα όπως το Penetration Testing και το Incident Handling. Η συνεισφορά του στην εθνική ασφάλεια έχει αναγνωριστεί με σημαντικά βραβεία, ανάμεσά τους το “Digital Excellence Award in Cyber Defence” από το British Computer Society (BCS), το βραβείο AIGIS και τιμητική διάκριση από την Boussias Communications, ενώ είναι και απόφοιτος του διεθνούς προγράμματος IVLP.