Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, αναφερόμενος σε καταγγελίες για άδικο και επιλεκτικό clawback το οποίο οδηγεί στην οικονομική εξόντωση των μικρομεσαίων παρόχων υγείας, την ώρα που επιλεκτικά επιβάλει πολύ χαμηλά ποσά για ιδιωτικές κλινικές και φαρμακευτικές εταιρείες.

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Καταγγελία για το άδικο και επιλεκτικό clawback – Σταματήστε την οικονομική εξόντωση των παρόχων υγείας

Κύριε Υπουργέ,

Το μέτρο του clawback, δηλαδή της υποχρεωτικής επιστροφής ποσών προς τον ΕΟΠΥΥ για υποτιθέμενες υπερβάσεις του προϋπολογισμού, έχει εξελιχθεί σε ένα διαρκές οικονομικό χαράτσι που στραγγαλίζει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οδηγεί σε λουκέτα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου.

Το πλέον εξοργιστικό όμως είναι ότι το clawback δεν εφαρμόζεται καθολικά και ισότιμα σε όλους τους παρόχους, αλλά επιβάλλεται με προκλητικά άδικο και επιλεκτικό τρόπο.

Συγκεκριμένα:

A)Οι ιδιωτικές κλινικές (νοσήλια ειδικών επεμβάσεων-(0%), τα κέντρα αιμοκάθαρσης και οι ιδιωτικές κλινικές ψυχικής υγείας (3%) έχουν πολύ χαμηλό –αναλογικά-clawback. (1)

B) Επιπρόσθετα εκδώσατε την υπουργική απόφαση Β1β/60162/2024 που επιτρέπει μόνο στις φαρμακευτικές εταιρείες τη δυνατότητα επενδυτικού συμψηφισμού με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, ενώ ΔΕΝ ισχύει το ίδιο για ιδιώτες παρόχους υγείας (2)

Γ) Αντίθετα, το βάρος της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ φορτώνεται στους διαγνωστικούς γιατρούς, τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία, τους φυσικοθεραπευτές και άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν από την τσέπη τους τις υπερβάσεις που το κράτος αδυνατεί ή αρνείται να καλύψει.

Δ) Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλές αναφορές από ιατρικούς συλλόγους, φορείς πρωτοβάθμιας υγείας με κορύφωση την πρόσφατη προσφυγή στο ευρωπαικόδικαστήριο από τον ΙΣ Αθήνας, ενώ ακόμα –δυστυχώς- εκκρεμεί η σχετική απόφαση του ΣτΕ που εκδικάστηκε το Φεβρουάριο του 2025. (3) (4)

Όλα τα παραπάνω – κατά τη ΝΙΚΗ- συνιστούν:

– Σκάνδαλο άνισης μεταχείρισης μεταξύ των παρόχων,

– Συνειδητή στρέβλωση του ανταγωνισμού, προς όφελος συγκεκριμένων κατηγοριών,

– Κατάφωρη αδικία σε βάρος χιλιάδων επαγγελματιών της υγείας, οι οποίοι καλούνται να λειτουργούν σε καθεστώς οικονομικής ομηρίας.

Απαιτούμε άμεσα απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

1. Για ποιο λόγο συνεχίζετε αυτή την σκληρή και άνιση οικονομική επιβάρυνση από τη στιγμή που εξήλθαμε της αυστηρής μνημονιακής επιτήρησης και υπάρχει 1.6 διςευρώ δημοσιονομικό πλεόνασμα (5);

2. Με ποια λογική και ποια νομική ή ηθική βάση έχουν οι ειδικές κλινικές, τα κέντρα αιμοκάθαρσης και οι ιδιωτικές κλινικές ψυχικής υγείας τόσο χαμηλό clawback, ενώ οι υπόλοιποι πάροχοι υγείας εξαναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά που τους οδηγούν σε οικονομικό αφανισμό(από 25-45%);

3. Ποιοι αποφάσισαν αυτές τις επιλεκτικές εξαιρέσεις; Υπήρξαν εισηγήσεις από συμφέροντα ή lobbyσυγκεκριμένων κλάδων;

4. Προτίθεστε να άρετε αυτή την κατάφωρη αδικία και να προχωρήσετε στην πλήρη κατάργηση του clawback, στη διαγραφή των δυσβάσταχτων συσσωρευμένων χρεών ή τουλάχιστον στην ισότιμη εφαρμογή του σε όλους τους παρόχους, χωρίς διακρίσεις και προνομιακές μεταχειρίσειςμε βάση το μέσο ευρωπαικό όρο του clawback (<10%);

5. Εάν δεν το κάνετε αυτό, τουλάχιστον πότε θα επεκτείνετε την ευνοική ρύθμιση επενδυτικού συμψηφισμού clawback για να ελαφρύνετε τους ιδιώτες εργαστηριακούς ιατρούς;

Ο υπογράφων βουλευτής

Νατσιός Δημήτριιος

ΝΙΚΗ

Σχετικά αρχεία:

1) https://www.eopyy.gov.gr/article/562c57e0-9578-4c18-b7d7-764dae6b5946

2) https://www.taxheaven.gr/circulars/48850/b1bb2b-oik-60162-21-11-2024

3) https://www.isathens.gr/syndikal/11348-clawback-eu-jus.html

4) https://www.iatropedia.gr/eidiseis/isa-sta-dikastiria-to-clawback-i-ekdikasi-sto-ste/199651/?utm_source=chatgpt.com

5) https://minfin.gov.gr/ektelesi-kratikou-proypologismou-periodou-ianouariou-martiou-2025-prosorina-stoicheia/»