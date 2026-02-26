Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφορικά με την απόφαση της Δικαιοσύνης για υπόθεση των υποκλοπών.

«Η σημερινή απόφαση για την απόφαση του Predator είναι μια απόφαση σταθμός που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησα τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου στις 26 Ιουλίου του 2022», επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και πρόσθεσε: «Μαζί με εμένα δικαιώνονται και τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφτηκαν, που δήλωσαν “παρών” από την πρώτη στιγμή σε μια μάχη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας».

«Η απόφαση αυτή είναι πάνω απ’όλα μια τεράστια ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και που αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές, εκθέτοντας την πατρίδα μας και το κράτος δικαίου στη χώρα μας», σημείωσε.

«Θα λογοδοτήσουν όλοι»

«Παρά τις άθλιες συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο που δέχτηκα και δεχτήκαμε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι αλλά πετύχαμε μια ακόμα σημαντική νίκη σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Όλα αυτά ήρθαν ως συγκεκριμένα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο στο χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Σήμερα κάποιοι πανηγυρίζουν παρ’όλο που έμειναν μόνο στα λόγια», συμπλήρωσε.

«Θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, πραγματικά μέχρι τέλους και για αυτό να είστε σίγουροι», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Μπροστά μας έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η δημοκρατία θα νικήσει και στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», υπογράμμισε.

Αίτημα για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής

«Μετά την απόφαση της δικαιοσύνης, θα ζητήσουμε τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός αλλά και να απολογηθεί για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Επίσης, θα καταθέσουμε αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ακροαματική διαδικασία, καθώς η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που το αποκαλύπτουν. Η κατάθεση λοιπόν του αιτήματός μας για νέα εξεταστική, θα γίνει με την καθαρογραφή της απόφασης, γι’αυτό ζητώ την επιτάχυνσή της», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείς τι μπορεί να προσφέρει μια νέα εξεταστική επιτροπή, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Θα προσφέρει νέα στοιχεία. Εδώ γίνεται μια μάχη πώς ο προβολέας της δικαιοσύνης, της ενημέρωσης θα φέρει και νέες πτυχές που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Εμείς αυτόν τον αγώνα δίνουμε. Και αυτούς τους μήνες όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τα τεκταινόμενα στο πλημμελειοδικείο, είδαμε πολλά νέα στοιχεία. Άρα, μια εξεταστική επιτροπή στην οποία θα κληθούν και πολιτικά πρόσωπα – τα οποία δεν πήγαν-δεν κλήθηκαν στο πλημμελειοδικείο – θα έχουν να συνεισφέρουν νέα στοιχεία. Και τα πρόσωπα που δεν έκαναν δικαστικό αγώνα, ας έρθουν να μας πουν στην εξεταστική επιτροπή γιατί κρύφτηκαν».

Δείτε τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης: