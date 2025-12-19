Μετανοιωμένος εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Νίκος Παππάς, μετά την επίθεση του, εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Όπως υποστηρίζει, δεν φυγαδεύτηκε ποτέ αλλά και ούτε γρονθοκόπησε ποτέ τον δημοσιογράφο.

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Zητάω συγγνώμη από όλους για αυτή την πράξη δεν γρονθοκόπησα όμως κανέναν».

«Συναντηθήκαμε στο ξενοδοχείο όταν κατέβηκα να πάρω τον καφέ είδα έναν άνθρωπο να μου κάνει νεύμα και προστακτική που το σιχαίνομαι το «φύγε από εδώ». Πήρα τον καφέ μου και έφυγα. Τι διάλογο να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο. Του εξήγησα ότι εδώ μένω, με καμία αρνητική διάθεση».

Περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό σε εκπομπή του Mega, ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε εξαρχής ότι δεν υπήρξε πρόθεση επίθεσης: «Δεν ξύπνησα ένα πρωί στο Στρασβούργο με την ιδέα να χτυπήσω κάποιον. Είστε έξυπνοι και το αντιλαμβάνεστε, αλλά ακόμη κι αν δεν ήσασταν, πάλι θα το καταλαβαίνατε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, βρισκόταν με γυρισμένη την πλάτη προς μια παρέα και άκουγε να μιλούν ελληνικά, κάτι που δεν του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ από τους δικούς του ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για δημοσιογράφους. «Το μαγαζί έχει κάποια σταντ και συχνά όσοι περνούν δεν βλέπουν τα πόδια μου, με ακουμπούν, γίνεται μια μικρή σύγκρουση και συνεχίζουμε», σημείωσε. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, ένιωσε –όπως είπε– ότι κάποιος τον παρέσυρε επίτηδες.

«Σήκωσα το κεφάλι και, όταν πήγε να με χτυπήσει, του ζήτησα να ζητήσει συγγνώμη. Η απάντησή του ήταν “σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε σένα ρε Παππά”», συνέχισε, προσθέτοντας ότι επειδή στο μαγαζί δεν υπήρχε μουσική, του είπε πως δεν κατάλαβε το ύφος του και πως δεν γνώριζε ποιος ήταν. «Τότε μου απάντησε “ξέρεις ποιος είμαι και μπορώ να σε καταστρέψω”», ανέφερε.

Ο Νίκος Παππάς περιέγραψε τον συνομιλητή του ως «αλλόκοτη φιγούρα», υποστηρίζοντας ότι είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ και αναζητούσε καβγά. «Τον οδήγησα έξω και εκεί επέμεινα να μου πει ποιος είναι, για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο δημοσιογράφος προχώρησε σε σχόλιο που αφορούσε ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα. «Μου είπε κάτι για ένα θέμα υγείας, το οποίο αναφέρω στη μήνυση που θα του καταθέσω, και αυτό ήταν που με έκανε να χάσω την ψυχραιμία μου», τόνισε. Όπως υποστήριξε, «μόλις άκουσα το σχόλιο, σήκωσα το χέρι».

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι γρονθοκόπησε ή χτύπησε τον δημοσιογράφο από πίσω. «Δεν υπήρχε πρόθεση να του προκαλέσω σωματική βλάβη, κάτι που άλλωστε δεν προκύπτει», υπογράμμισε, καταλήγοντας: «Σε καμία περίπτωση δεν με τιμά αυτό που έγινε και το μετανιώνω».

«Η διαγραφή είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτήν την ιστορία».

«Η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια θετική εξέλιξη χωρίς να υποτιμώ κανέναν, μιας και δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας πλέον, υπήρχε τελείως διαφορετική προσέγγιση, έχει αλλάξει η κατάσταση στο κόμμα, εγώ με άλλους μπήκα άλλοι ήρθαν, ήρθα στο κόμμα με τον Τσίπρα μετά ο Κασσελάκης με έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο».

Kανένας που ακούει αυτή την ιστορία δεν θέλω να επαναλάβει τη συμπεριφορά. Όσο και να με απείλησε αυτός ο άνθρωπος όσο και να με προκάλεσε η βία δεν είναι απάντηση.