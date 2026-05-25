Η κυβέρνηση επιχειρεί με μία διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο να κρατήσει στην ΕΥΠ με μετατάξεις, αποσπασμένους από άλλες υπηρεσίες.

Το γεγονός προκαλεί αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον τρόπο αυτό επιδιώκει τον έλεγχο της υπηρεσίες ακόμη και αν δεν είναι πια στην εξουσία.

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού 2022/1463 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. αφορά διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών), υπάρχει διάταξη που ρυθμίζει θέματα προσωπικού για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Εκεί αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «το πολιτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα……, το οποίο αποσπάται στην Ε.Υ.Π., δύναται, κατόπιν αίτησής του που υποβάλλεται έναν (1) τουλάχιστο μήνα πριν από τη λήξη της απόσπασης, να μετατάσσεται στην Ε.Υ.Π., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης».

Στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι η μετάταξη θα διενεργείται «με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου της ΕΥΠ» και σε περίπτωση λήξης των σχετικών αποσπάσεων μετά την υποβολή αίτησης μετάταξης, «αυτές παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι την ολοκλήρωση αυτής».

Αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για το θέμα κάνει λόγο για απόπειρα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, «να βάλει στο τσεπάκι του τον κρατικό μηχανισμό».

«Δεν του έφθαναν του κ. Μητσοτάκη τα αίσχη σε βάρος του κράτους Δικαίου που έκανε με την ΕΥΠ σε μία επταετία, τώρα φροντίζει να εγκαταστήσει προσωπικό του μηχανισμό μέσα στην ΕΥΠ για να την ελέγχει και μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία. Η διάταξη με την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να ελέγξει την ΕΥΠ αποτελεί κυνική ομολογία ενοχής για τις υποκλοπές, αλλά και μια ακραία ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος και τους θεσμούς του….. Αν ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι μπορεί να βάλει στο τσεπάκι του τον κρατικό μηχανισμό, είναι βαθιά γελασμένος».