Για τις δύσκολες στιγμές στη σχέση της με τον αδελφό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, τη στενοχώρια που ένιωσε όταν εκείνος αποφάσισε να μην την κάνει υπουργό, αλλά και το παρασκήνιο της διεκδίκησης της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 2015 μιλά η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια εξομολογητική συνέντευξή της στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά.

Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, με τίτλο «Μια Γυναίκα», η πρώην υπουργός Εξωτερικών ανοίγει τα χαρτιά της για τις πολιτικές διαφωνίες με τον αδελφό της, χωρίς να κρύβει τα συναισθήματα που της προκάλεσαν ορισμένες από τις αποφάσεις του.

Η ίδια παραδέχεται ότι αυτό που την πλήγωσε περισσότερο δεν ήταν ο αποκλεισμός της από το κυβερνητικό σχήμα, αλλά το γεγονός ότι η απόφαση αυτή συνδέθηκε με τη συγγενική της σχέση με τον πρωθυπουργό, καθώς θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο ακυρωνόταν η προσωπική της διαδρομή στην πολιτική.

«Δεν θύμωσα. Στενοχωρήθηκα. Στενοχωρήθηκα για τη δικαιολογία, για την αιτία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Στενοχωρήθηκα με τη δικαιολογία, “λόγω οικογενείας”, επειδή όλη μου τη ζωή έδινα τη μάχη ενάντια σε αυτή την εικόνα του ανθρώπου που είναι προϊόν οικογενειοκρατίας, από τα βουνά της Ευρυτανίας στην Αθήνα, στον Δήμο της Αθήνας κ.λπ.».

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναγνωρίζει ότι κάθε πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους συνεργάτες του, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είχε συνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν, καθώς ανήκουν σε διαφορετικές γενιές.

«Η οικογένεια σε βοηθάει, αλλά όσα σου δίνει τόσα σου παίρνει. Διότι πρέπει να αποδείξεις διπλά αυτό που κάνεις», σημειώνει και προσθέτει: «Άρα μου ακύρωνε την πορεία μου στην πολιτική. Αυτό ήταν που με στενοχώρησε πάρα πολύ εκείνη την εποχή».

Έμαθε από την τηλεόραση ότι ο αδελφός της θα διεκδικούσε την ηγεσία της ΝΔ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη της Ντόρας Μπακογιάννη για το παρασκήνιο των εσωκομματικών εκλογών του 2015, όταν τέθηκε το ζήτημα της διαδοχής του Αντώνη Σαμαρά στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως παραδέχεται, η αρχική συζήτηση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν να θέσει υποψηφιότητα εκείνος που θα είχε το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Η ίδια, ωστόσο, παρέμενε διστακτική, έχοντας ακόμη νωπές τις πληγές από την εσωκομματική αναμέτρηση του 2009.

«Ο Κυριάκος το ήθελε πολύ, το έκανε, και τελικώς ήταν η ώρα του», αναφέρει.

Στην ερώτηση πώς πληροφορήθηκε ότι ο αδελφός της θα ήταν υποψήφιος για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η απάντησή της είναι αποστομωτική: «Από την τηλεόραση».

Η εξέλιξη αυτή, όπως παραδέχεται, δημιούργησε μια δύσκολη ατμόσφαιρα στις μεταξύ τους σχέσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια του έδωσε τις υπογραφές που χρειαζόταν για να καταθέσει την υποψηφιότητά του.

Η θέση της ήταν ιδιαίτερα λεπτή, καθώς απέναντι στον αδελφό της βρισκόταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ένας πολιτικός με τον οποίο είχε συμπορευτεί επί χρόνια και ο οποίος την είχε στηρίξει στην αναμέτρηση του 2009. Η ίδια επέλεξε να κρατήσει περισσότερο ουδέτερη στάση, αν και, όπως σημειώνει, οι περισσότεροι πολιτικοί της φίλοι στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν επιτρέψαμε ποτέ να πάψει η οικογένεια να είναι οικογένεια»

Η περίοδος εκείνη ήταν δύσκολη και για τον πατέρα τους, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος έβλεπε τα δύο παιδιά του να βρίσκονται σε μια περίπλοκη πολιτική συνθήκη.

«Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν γονιό είναι να βλέπει να υπάρχουν οποιαδήποτε θέματα μεταξύ των παιδιών του», αναφέρει η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν έφτασαν ποτέ στο σημείο να απειλήσουν τη συνοχή της οικογένειας.

«Δεν ήταν κάτι για το οποίο η οικογένεια θα έπαυε να είναι οικογένεια. Αυτό δεν το επιτρέψαμε ποτέ, ευτυχώς για μας».

«Ο Κυριάκος είναι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μου»

Ερωτηθείσα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ακούει και ζητά τη συμβουλή της, η πρώην υπουργός απαντά λακωνικά: «Πότε ναι, πότε όχι».

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η απάντησή της στο ερώτημα εάν θεωρεί τον αδελφό της καλύτερο πρωθυπουργό από τον πατέρα τους.

«Ναι, είναι καλύτερος», απαντά χωρίς περιστροφές, αποδίδοντας τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους γύρω τους.

«Ο πατέρας μου είχε πολλές φορές μια απίστευτη καλοπιστία για τους ανθρώπους. Ο Κυριάκος δεν την έχει».

Το λάθος με τον Σαμαρά και τα τραύματα του 2009

Η Ντόρα Μπακογιάννη επιστρέφει και στην περίοδο κατά την οποία ο Κώστας Καραμανλής αποφάσισε να επανεντάξει τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, έπειτα από χρόνια εκτός κόμματος.

Όπως αποκαλύπτει, ο τότε πρόεδρος της ΝΔ είχε ζητήσει τη γνώμη της και εκείνη δεν είχε εκφράσει καμία αντίρρηση.

«Και δεν τον φέρνεις;», του είχε απαντήσει τότε, μια στάση για την οποία σήμερα δηλώνει μετανιωμένη.

«Έπρεπε να είχα αντιδράσει τότε, εκ των υστέρων τα λέω αυτά. Τότε θεωρούσα: τι να κάνει τώρα; Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια τι ζημιά να ξανακάνει; Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα».

Αναφερόμενη στην ήττα της από τον Αντώνη Σαμαρά στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, χαρακτηρίζει μεγάλο λάθος της το γεγονός ότι αποδέχθηκε τη διαδικασία εκλογής αρχηγού με την εγγραφή νέων μελών έναντι δύο ευρώ.

Παράλληλα, περιγράφει την αναμέτρηση εκείνη ως τη χειρότερη πολιτική μάχη της ζωής της.

«Έγινε μια απίστευτη δολοφονία χαρακτήρων. Δεν ήταν τα πολιτικά επιχειρήματα· τα πολιτικά ξέρεις να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά όταν δέχεσαι προσωπικές επιθέσεις κάτω από τη ζώνη, του είδους που δέχτηκα εγώ εκείνη την εποχή, είναι δύσκολο».

Όσο για τη σημερινή προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει δικό του κόμμα, σχολιάζει αιχμηρά: «Το νιώθω σαν ένα έργο που έχω ξαναδεί, σε πολύ χειρότερες συνθήκες και με πολύ πιο γερασμένους συντελεστές».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Βουλή

Η Ντόρα Μπακογιάννη αφήνει, τέλος, ανοιχτό το ζήτημα της πολιτικής της συνέχειας, διαψεύδοντας ότι έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν έχω ζητήσει απολύτως τίποτα. Δεν έχω πάρει ακόμα τις αποφάσεις μου. Προτεραιότητά μου ήταν το βιβλίο μου. Με το νέο έτος θα πάρω τις αποφάσεις μου», δηλώνει.

Στην επισήμανση ότι μια ενδεχόμενη τοποθέτησή της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα μπορούσε να προκαλέσει εκ νέου συζητήσεις περί οικογενειοκρατίας, η ίδια απαντά: «Μα δεν είναι δική μου απόφαση, οπότε δεν με απασχολεί. Δεν είναι καθόλου δική μου απόφαση».