«Κλείσε το στόμα σου ρε πουλάκι μου…!», με αυτόν τον τρόπο απευθύνθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη σε πολίτη που «τόλμησε» να τη διακόψει κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η λεκτική επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που η Ντόρα Μπακογιάννη πραγματοποιούσε την τοποθέτηση της όταν μια εκ των παρευρισκόμενων παρενέβη, προκαλώντας έτσι την θρασύτατη αντίδρασή της.

«Κλείσε το στόμα σου ένα λεπτό, ρε πουλάκι μου», της είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ωστόσο, η γυναίκα που δέχθηκε την λεκτική επίθεση της απάντησε «σε ποιον μιλάτε έτσι;», με την αδερφή του πρωθυπουργού να επιμένει «κλείστο, μιλάω».

Η απρόκλητη επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο:

Το αποτέλεσμα αυτής της προσβολής ήταν να προκληθούν αναστάτωση και αποδοκιμασίες μέσα στην αίθουσα. Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω εκτυλίχθηκαν παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Το βίντεο από τη δημόσια συζήτηση για το νοσοκομείο – Δείτε το απόσμασμα 2:43:58:

Οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονείας υπουργών του Μητσοτάκη

Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε από τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ περί αλαζονείας υπουργών της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η βουλευτής είχε καταγγείλει δημόσια ότι «βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα».

Στον δρόμο χιλιάδες Χανιώτες για το νοσοκομείο τους

«Η δημόσια υγεία δεν είναι εμπόρευμα και δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο των λίγων» ήταν το μήνυμα που έστειλαν χιλιάδες Χανιώτες το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο υπουργείο Υγείας.

Πολίτες όλων των ηλικιών, από νεαρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν για την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στην κινητοποίηση συμμετείχαν πάνω από 3.000 άνθρωποι.

Εικόνες από το σημερινό συλλαλητήριο στα Χανιά:

«Το Νοσοκομείο αιμορραγεί και αιμορραγεί από τα ανώγεια μέχρι τα κατώγεια», δήλωσαν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας ότι «δίνουν την ψυχή» τους για να κρατηθεί «όρθιο» το νοσοκομείο.

«Δίνουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Υγείας που ήρθε στην πόλη μας ότι δεν ζητάμε να μας χαρίσει τίποτα αλλά αυτό που δικαιούμαστε», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Πηγή: Zarpa News