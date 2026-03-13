«Ραν Ταν Πλαν» χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης (12/03), με αφορμή τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

«Θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες», έγραψε ο υπουργός Υγείας στο X, σχολιάζοντας την απομάκρυνση του βουλευτή από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Στην ανάρτησή του παρέπεμψε και σε προηγούμενη τοποθέτησή του στις 4 Μαρτίου, όταν είχε επαινέσει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για την κριτική που είχε ασκήσει στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες.

Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον @Odysseas_για την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο @androulakisnick διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά….τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται… https://t.co/EXgWf8d38x — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 12, 2026



Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ελήφθη μετά από συνέντευξη που παραχώρησε ο βουλευτής στο Open. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις και άσκησε έντονη κριτική στην πορεία του κόμματος, ζητώντας αλλαγές για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά.

Στην ανάρτηση που είχε κάνει στις 4 Μαρτίου, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε σχολιάσει τα όσα είχε πει τότε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ γράφοντας:

«Συγχαίρω τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό πρωθυπουργό έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσεθ εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει Ευρωπαϊκό Έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη Χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή εμφανίζει τον εαυτό ως υπερασπιστή της Διεθνούς Νομιμότητας».

Κάπου να υπάρχει και ένα όριο:

«Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε. Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο).

Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσες εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει Ευρωπαϊκό Έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη Χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 4, 2026



Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ. Η χώρα μας χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις, ενότητα και σοβαρότητα για να ανταπεξέλθει σε αυτή την δραματική κατάσταση που βιώνουμε.Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε τα θέλω και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ των όπλων από οποιονδήποτε. Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να παραμείνει η χώρα μας ασφαλής και δυνατή. Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε».

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, στην πρώτη του αντίδραση μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας».