Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα ευρύ διπλωματικό ντόμινο πρωτοβουλιών στην Ανατολική Μεσόγειο, στον απόηχο της έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, με ανάρτησή του στο Χ γνωστοποίησε ότι επανέλαβε στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, την κατηγορηματική απόρριψη του Καΐρου.

Παράλληλα, Αθήνα και Κάιρο συμφώνησαν να ξεκινήσουν συνομιλίες για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, ενώ η Ελλάδα θωρακίζει τις θέσεις της με επιστολή στον ΟΗΕ.

Το «όχι» της Αιγύπτου στον Φιντάν και η ανάρτηση Αμπντελατί

Σε μια κρίσιμη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, ξεκαθάρισε στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ότι το Κάιρο απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόσφατη επικύρωση του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 από τη λιβυκή Βουλή.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Αίγυπτος ΥΠΕΞ σημείωσε:

«Συναντήθηκα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και επανέλαβα την κατηγορηματική απόρριψη της Αιγύπτου όσον αφορά την επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 μεταξύ του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ και της Τουρκίας. Ο υπουργός Φιντάν εξέφρασε την κατανόησή του για τις ανησυχίες μας και υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για την αντιμετώπισή τους».

Met Türkiye’s FM Hakan Fidan and reaffirmed Egypt’s categorical rejection of the Libyan HoR’s ratification of the 2019 MoU between Fayez al-Sarraj and Türkiye. Minister Fidan expressed understanding of our concerns and stressed the need for continued consultations to address them https://t.co/Pwn7HMNNn6 — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 23, 2026

Προς επέκταση της ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού

Η αντίδραση της Αθήνας και του Καΐρου εκδηλώνεται και στο πεδίο των ουσιαστικών θαλάσσιων οριοθετήσεων.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μπαντρ Αμπντελατί, συμφωνήθηκε η έναρξη διαβουλεύσεων για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2020, αφορώντας μερική οριοθέτηση μεταξύ 26ου και 28ου μεσημβρινού, ο οποίος τέμνει τη Ρόδο στη μέση.

Η νέα πολιτική δήλωση προθέσεων ανοίγει τον δρόμο για να προχωρήσουν οι συνομιλίες για την οριοθέτηση ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, περιοχή που καλύπτει το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου.

Από την ελληνική κυβέρνηση διαμηνύεται ότι θα ενεργοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ απέναντι στις παράνομες ενέργειες Τουρκίας και Λιβύης.

Επιστολή στον ΟΗΕ και η διπλωματική συνάντηση των «7» στην Κωνσταντινούπολη

Παράλληλα, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατόπιν οδηγιών Γεραπετρίτη, απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία υπογραμμίζεται ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

Την ίδια στιγμή, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη προσκεκλημένος του Χακάν Φιντάν, σε μια πολυμερή συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που εκπρόσωποι των επτά αυτών χωρών συνεδρίασαν στο συγκεκριμένο σχήμα κατόπιν πρωτοβουλίας της Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμεσολαβητής σε περιφερειακές κρίσεις που επηρεάζουν τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς.