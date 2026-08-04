Ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με αιχμές και ειρωνεία στην Μαρία Καρυστιανού, δύο ημέρες αφού τον διέγραψε από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ όπου φαίνεται ένα βανάκι, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει και στην ανάρτηση που είχε κάνει για να ανακοινώσει ότι παραιτείται από εκπρόσωπος του κόμματος, συνοδεύοντας το με μια αποκάλυψη…

«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!», έγραψε στην ανάρτηση με φανερή διάθεση σαρκασμού.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού:

Η αντίδραση του κ. Αυγερινού ήρθε μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, στην οποία έγινε λόγος για «απόπειρα» εσωτερικής άλωσης του κινήματος.

Υπενθυμίζουμε πως σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου αποχώρησαν τρία ακόμα μέλη από το κόμμα, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος.