Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του σκανδάλου «Qatargate», καθώς διαβιβάστηκε και επίσημα στη Βουλή το αίτημα των βελγικών Αρχών για την άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019), Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στόχος του αιτήματος είναι η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδώσει η βελγική Δικαιοσύνη εις βάρος του.

Το σχετικό νομικό έγγραφο διαβιβάστηκε αμελλητί στο Κοινοβούλιο από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Η δικαστική συνδρομή αφορά τη συμμετοχή του Έλληνα πολιτικού στην πολυσυζητημένη ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, η οποία βρέθηκε στον πυρήνα του δικτύου επηρεασμού και διαφθοράς υπέρ των συμφερόντων του Κατάρ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές δικαστικές Αρχές αποδίδουν στον Αβραμόπουλο τρία συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία μεταφράζονται με αντίστοιχη βαρύτητα τόσο στο βελγικό, όσο και στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο.

Ειδικότερα, η δικογραφία κατά το Βελγικό Δίκαιο περιλαμβάνει τα:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Κατά το Ελληνικό Δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου, τον λόγο έχει πλέον η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τη δικογραφία και θα καλέσει τον πρώην Επίτροπο να εκθέσει τις απόψεις του.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα υποβάλει τη σχετική της εισήγηση προς την Ολομέλεια του Σώματος, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του, προκειμένου να αποφανθεί η Ελληνική Δικαιοσύνη για την εκτέλεση του βελγικού εντάλματος σύλληψης.