Την ικανοποίησή του για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης του κτιρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας τον στόχο για τη μελλοντική διαμόρφωση της περιοχής σε πρότυπο πάρκο.

Βρισκόμενος στο εργοτάξιο που έχει στηθεί στον κατεστραμμένο από πυρκαγιά χώρο, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή, η οποία ακολουθεί την εξίσου ιστορική, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εφαρμογή μιας μητροπολιτικής προσέγγισης στο Γουδί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εντολή κατεδάφισης που δόθηκε από τον υπουργό Νίκο Δένδια, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα, ώστε να αποκτήσει η πόλη έναν νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πραγματικότητα το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή – Ιλισίων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αμέσως μετά την έγκριση της εισήγησης του δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, με την οποία δόθηκε το «πράσινο φως» για την άμεση απομάκρυνση του καμένου κτιρίου, την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή και την επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών.