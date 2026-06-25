Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατέθεσε προσφυγή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αιτούμενος την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου.

Ο κ. Αβραμόπουλος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη, ενώ παράλληλα προσβάλλει τη νομιμότητα του εντάλματος.

Στην προσφυγή του υποστηρίζει ότι στο έγγραφο του εντάλματος δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να τελέστηκαν οι αποδιδόμενες πράξεις. Τα στοιχεία αυτά είναι υποχρεωτικά βάσει του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Τέλος, επισημαίνει ότι δεν ορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το αντίστοιχο εθνικό ένταλμα πάνω στο οποίο βασίστηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, γεγονός που αντίκειται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.