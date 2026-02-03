Στον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, εστίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών, που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον.

An in-depth roundtable discussion was organized yesterday by the Permanent Mission of Greece, in cooperation with the Delphi Economic Forum at the UN Headquarters. The discussion moved beyond traditional threats to focus on the practical and tangible effects of #maritime… pic.twitter.com/s6mX8WjgGS — Greece at the United Nations (@GRUN_NY) January 30, 2026



Ο κ. Δένδιας έφτασε στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα (02/2) το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του Συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).

🌍🇬🇷 Greece is emerging as a linchpin of Eastern Mediterranean security, deepening cooperation with Israel, Cyprus, and the U.S. Join FDD this Wednesday as Greek Minister for National Defense Nikos Dendias speaks with @JSchanzer on diplomacy, energy, and regional security:… pic.twitter.com/EwiwaqAma2 — FDD (@FDD) February 2, 2026

Ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί σήμερα, Τρίτη 3/2/2026, με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Pete Hegseth, στο Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον (13.45 τοπική ώρα). Στη συνέχεια, θα συναντηθεί με τον υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Elbridge A. Colby.