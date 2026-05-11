Του Πολύβιου Κανέ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκ παραδρομής, όπως ανακοίνωσε επισήμως, δεν δήλωσε το 1.000.000 ευρώ που διαθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του στο εξωτερικό. Κατά τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης φταίει ο λογιστής του.

Είναι μονίμως θυμωμένος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά ποτέ με τον εαυτό του. Πάντα, βλέπετε, θα φταίει ο άγνωστος λογιστής. Είχε άραγε τόσες σημαντικές δουλειές να διεκπεραιώσει ώστε να μην ελέγξει το «Πόθεν Έσχες» του; Τι ντροπή Θεέ μου.

Κατά τα άλλα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την ψήφο μου και επιχειρεί να με πείσει πως διαθέτει τα προσόντα να κυβερνήσει τον τόπο. Προφανώς εννοεί να τον κυβερνήσει εκ…. παραδρομής. Αν τα θαλασσώσει τότε και πάλι θα φταίει κάποιος ….. λογιστής!

Άντε τότε να τον βρεις, για να του ζητήσεις τον λογαριασμό.