Για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση στα Βορίζια, στην Κρήτη, μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή.

Απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή

Ο Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για την οπλοκατοχή, τόνισε ότι «ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μία άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή. Όχι στην διεύρυνση των κριτηρίων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κρίναμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο».

«Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αυτούς που κατέχουν και πιστόλια και όχι μόνο τα λεγόμενα πολεμικά όπλα, όπως καλάσνικοφ», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, ενώ σημείωσε ότι θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί επίσης κι εκεί που γίνεται διακίνηση σφαιρών και όπλων. «Κάτω από το έθιμο βεντέτα, κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη

Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, επεσήμανε ότι «θεωρώ πως η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη του ξέφυγε και ήταν για να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία, είτε πρόκειται για βεντέτα, είτε όχι».

Η Κυβέρνηση δεν απαντά στις δηλώσεις Σαμαρά

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στην πρόσφατη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε ότι «η Κυβέρνηση είπε πως δεν σχολιάζει τις δηλώσεις Σαμαρά. Θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση κατά καιρούς δέχεται έντονη κριτική για τα εθνικά θέματα και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν πρότυπο τον Ερντογάν. Αποδείχθηκε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι ισχυρή αμυντικά».

Κ. Κ.