Συνάντηση με τον Ινδό ομόλογο του Jaishankar είχε σήμερα (6/2) στο Νέο Δελχί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες κατά τη διάρκεια των οποίων ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Subrahmanyam Jaishankar συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών δεσμών, με έμφαση στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις.

Αμφότεροι υποσχέθηκαν στενότερη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ «ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε τη γεωστρατηγική σημασία του έργου IMEEC και τον ρόλο της Ελλάδας ως φυσικό κατώφλι προς την Ευρώπη».

