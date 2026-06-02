Αλλαγές στο κοινοβουλευτικό σκηνικό φέρνει η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος καθίσταται πλέον ο 40ος ανεξάρτητος βουλευτής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν πλέον τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ που αριθμεί 32 βουλευτές.

Η επίσημη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς αναμένεται να σφραγιστεί το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, με την ανάγνωση των σχετικών επιστολών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε καθώς, πέρα από την παραίτηση της κας Αχτσιόγλου, ακόμη έξι κορυφαία στελέχη της πρώην κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν την ανεξαρτοποίησή τους. Η κίνηση αυτή σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα.

Τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής

Για να συγκροτηθεί και να διατηρηθεί μια Κοινοβουλευτική Ομάδα (εφόσον δεν προέρχεται από κόμμα που εκλέχθηκε αυτόνομα στις εθνικές εκλογές), απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 10 βουλευτών.

Μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις, η δύναμη των στελεχών διασπάται ως εξής:

Παραμένουν στη Νέα Αριστερά (4 βουλευτές):

  1. Σία Αναγνωστοπούλου
  2. Πέτη Πέρκα
  3. Ευκλείδης Τσακαλώτος
  4. Θοδωρής Δρίτσας

Ανεξαρτοποιήθηκαν (6 + 1 βουλευτές):

  1. Αλέξης Χαρίτσης
  2. Νάσος Ηλιόπουλος
  3. Θεανώ Φωτίου
  4. Μερόπη Τζούφη
  5. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ
  6. Δημήτρης Τζανακόπουλος
  7. Οζγκιούρ Φερχάτ (ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί πρώτος)

Λόγω του ότι οι εναπομείναντες βουλευτές είναι μόλις τέσσερις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν συμπληρώνει το όριο των 10 μελών και οδηγείται αυτόματα σε διάλυση.

