Εξιτήριο έλαβε ο Γιώργος Μυλωνάκης, σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, από το Κέντρο Αποκατάστασης στο οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου.

Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και παρουσιάζει βελτίωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος στις 15 Απριλίου, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αφού παρέμεινε στην Εντατική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» έως τις 11 Μαΐου, συνέχισε τη θεραπεία του σε εξειδικευμένο Κέντρο Αποκατάστασης στη Γερμανία.

Στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε σε Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, στο οποίο παρέμεινε μέχρι και σήμερα.