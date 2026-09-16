Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη Βουλή, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του, πραγματοποίησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Η επάνοδός του στα υπουργικά έδρανα συνέπεσε με την κρίσιμη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη και ικανοποίηση από τα κυβερνητικά στελέχη.

Το στίγμα έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, ξεκινώντας την ομιλία του από το βήμα της Βουλής, θέλησε να απευθυνθεί προσωπικά στον στενό του συνεργάτη για να τον καλωσορίσει.

«Καλώς ήρθες, Γιώργο! Καλή δύναμη, σιδερένιος! Πιστεύω ότι όλοι χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε ξανά μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Λίγο νωρίτερα, την ικανοποίησή του για την επιστροφή του κ. Μυλωνάκη στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα είχε εκφράσει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης. Ξεκινώντας τη δική του τοποθέτηση και αντικρίζοντας τον υφυπουργό στη θέση του, του απηύθυνε θερμό χαιρετισμό, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για το πολιτικό κλίμα των ημερών:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, Γιώργο, που σε βλέπουμε ξανά και ελπίζω πως όλοι θα έχουμε σκληρύνει αρκετά για να μην μας επηρεάζει η ακραία τοξικότητα που καλλιεργείται από ορισμένες πλευρές, δυστυχώς και του Κοινοβουλίου».