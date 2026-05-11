Ένα μείζον πολιτικό ζήτημα εγείρει η αποκάλυψη της κατάθεσης του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον τότε Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, την οποία έφερε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο Γρ. Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 εμφανίστηκε για κατάθεση στον Άρειο Πάγο και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτε για την υπόθεση.

Αναλυτικότερα, αναφέρεται στην κατάθεση ότι εκείνος καθημερινά παραλάμβανε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) το σταθερό ενημερωτικό καθώς και ad hoc ενημερώσεις, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδε στον Πρωθυπουργό!

Λέει επίσης ότι ουδέποτε τον ενημέρωσε ο Διοικητής ή κάποιος άλλος για επισυνδέσεις κάποιου προσώπου. Και ότι ουδέποτε είχε ενημέρωση για την έκδοση εισαγγελικών διατάξεων νόμιμης επισύνδεσης, ποια πρόσωπα αφορούν οι διατάξεις κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2022, μετά την αποκάλυψη για την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με νόμιμη επισύνδεση κατά την περίοδο που ήταν υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος (σ.σ. ο ίδιος είχε δεχθεί και «μολυσμένα» SMS με Predator), ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απομακρύνει τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, ενώ είχε κάνει δεκτή την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ανιψιό του και διευθυντή τότε του πρωθυπουργικό γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ο τελευταίος σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στη Real News, σε ερώτηση περί εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών απάντησε: «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω.».

Πρακτικά, η χθεσινή του δήλωση έρχεται σε σύγκρουση με την κατάθεσή του το 2024.

Τι δήλωνε ο Μητσοτάκης τον Αύγουστο του 2022;

«Παρότι όλα έγιναν νόμιμα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υποτίμησε την πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας. Ήταν τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη αποδεκτή, δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί…. Ακριβώς για αυτό απομακρύνθηκε αμέσως ο διοικητής της ΕΥΠ, ενώ και ο γενικός γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη….. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ».

Το ζήτημα που εγείρεται αφορά πλέον το ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι. Διότι εάν ο Πρωθυπουργός παραλάμβανε τις ενημερώσεις της ΕΥΠ από τον Δημητριάδη, πρακτικά σημαίνει ότι εκείνος φέρει την πολιτική ευθύνη.

Το ερώτημα ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα έγινε το μεσημέρι και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος επέλεξε να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα της… Δικαιοσύνης: «Όταν μία υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύνη, θα έπρεπε να το ξέρουν και όσοι συνάδελφοι δικηγόροι, με όλο το σεβασμό στη δουλειά που κάνουν, ασχολούνται και με την συγκεκριμένη υπόθεση, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη».