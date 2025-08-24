Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν, βρέθηκε στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγό του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους φιλοξένησε στο σπίτι του στην Τήνο.

Ο κ. Φρίντεν δημοσίευσε, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από την επίσκεψή του, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστός, μαζί με τη σύζυγό του, Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για τη θερμή υποδοχή, γράφοντας στην ανάρτησή του: «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας, Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».