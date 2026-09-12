Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει αυτό το Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε, έχοντας στο πλευρό του ως κουμπάρο τον Έλληνα ομόλογό του και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο 46χρονος Ρουμάνος πολιτικός πρόκειται να παντρευτεί τη γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλι, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο Βουκουρέστι.

Η προσωπική αυτή φιλία και η κουμπαριά έρχονται να σφραγίσουν τις ήδη στενές διμερείς και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώθηκε και κατά τη σημερινή τους συνάντηση στο ρουμανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Η συνάντηση στο Βουκουρέστι

Πριν από την τέλεση του μυστηρίου, οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν επίσημη συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι.

Σε ανάρτησή του αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Αλεξάντρου Ναζάρε εξήρε την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ευρωπαϊκή σκηνή:

«Χάρηκα που συναντήθηκα ξανά σήμερα, στο Βουκουρέστι, με τον φίλο και ομόλογό μου Κυριάκο Πιερρακάκη. Με την Ελλάδα έχουμε μια προνομιακή σχέση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στη στενότερη συνεργασία σε οικονομικά ζητήματα που είναι σημαντικά για την περιοχή μας και για την Ευρώπη. Η Ελλάδα αποτελεί επίσης ένα σημαντικό παράδειγμα για τη Ρουμανία. Έπειτα από τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης χρέους, πέτυχε σημαντική οικονομική ανάκαμψη, ανέκτησε την αξιοπιστία της και επέστρεψε σε δημοσιονομικά πλεονάσματα», σημείωσε ο Ρουμάνος ΥΠΟΙΚ.

Ο κ. Ναζάρε υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνέπειας στις μεταρρυθμίσεις, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επενδυτών που επέδειξε η Αθήνα.

Στρατηγική συμμαχία στο Eurogroup και το ECOFIN

Παράλληλα, ο Ρουμάνος Υπουργός στάθηκε στον κομβικό ρόλο του Κυριάκου Πιερρακάκη ως Προέδρου του Eurogroup, επισημαίνοντας την ανάγκη για κοινή εκπροσώπηση των συμφερόντων της περιοχής:

«Είναι σημαντικό η Ρουμανία να συμμετέχει πιο ενεργά σε αυτές τις συζητήσεις και να οικοδομήσει στρατηγικές συμμαχίες. Μαζί με την Ελλάδα μπορούμε να υποστηρίξουμε κοινές θέσεις στο Eurogroup και στο ECOFIN και να έχουμε μεγαλύτερο βάρος στις συζητήσεις για τους δημοσιονομικούς κανόνες, τη φορολογία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα».

Η κουμπαριά μεταξύ των δύο υπουργών επισφραγίζει έτσι μια στενή στρατηγική και προσωπική σχέση, που μεταφράζεται σε στενότερη συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Βουκουρεστίου σε όλα τα επίπεδα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ρουμάνου ΥΠΕΞ αναφέρει: