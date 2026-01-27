«Η σημερινή καταψήφιση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποκάλυψε ότι τελικά στην Εξεταστική δεν υπάρχει μία μεμονωμένη συμπεριφορά, αλλά ένα σύνολο πολιτικών δυνάμεων που την επικροτούν και τη νομιμοποιούν», δήλωσε ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ προσέθεσε ότι «τελικά, αποδείχθηκε ότι στην αίθουσα δεν υπάρχει μία “Ζωή”, αλλά πολλές μικρές “Ζωές”, που όχι μόνο ανέχονται, αλλά επιδοκιμάζουν ένα ύφος εκτροπής, έντασης και απαξίωσης των θεσμών», σημειώνοντας πως «με τη στάση τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέλαβαν πλήρως την πολιτική ευθύνη αυτής της επιλογής», και τόνισε:

«Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον θεσμικό ρόλο της Βουλής και τον στοιχειώδη σεβασμό στους κανόνες του κοινοβουλευτικού διαλόγου, απέναντι σε όσους θεωρούν την ένταση και την τοξικότητα πολιτική ταυτότητα».