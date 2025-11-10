Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, αναφερόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Λιβανός «έκαψε» εμμέσως πλην σαφώς τον προκάτοχό του, Μάκη Βορίδη, καθώς υποστήριξε ότι αντέδρασε διαφορετικά από εκείνον, όταν έλαβε τα στοιχεία από τον Οργανισμό για την εκτίναξη του εθνικού αποθέματος το 2019 – 2021. Όπως είπε ο ίδιος, «έμεινα εμβρόντητος».

Παράλληλα, όσον αφορά τις πληρωμές των μπλοκαρισμένων ΑΦΜ (που αφορούσαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα) – οι οποίες καταβλήθηκαν επί θητείας Λευτέρη Αυγενάκη – ο κ. Λιβανός κατέθεσε ότι ορθώς ενήργησε ο κ. Γεωργαντάς που τις μπλόκαρε, όμως δεν προέβη σε άλλο σχόλιο.

Από την κατάθεση του πρώην Υπουργού έγινε σαφές πως, κατά τη θητεία του στο αρμόδιο Υπουργείο, υπήρχαν προβλήματα με τη λειτουργία του Οργανισμού, για τα οποία ελήφθησαν μέτρα για την αποκατάσταση της χρηστής λειτουργίας του και την πρόληψη παρατυπιών.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν πως οι απαντήσεις του κ. Λιβανού δημιουργούν εύλογες απορίες γιατί οι αποφάσεις αυτές δεν είχαν ληφθεί νωρίτερα από τον προκάτοχό του, κ. Βορίδη, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει αποφευχθεί το σκάνδαλο.

Όπως αποδείχτηκε, η αδράνεια του προκατόχου του (Βορίδη) ήταν απολύτως καθοριστική για τη διασπάθιση του εθνικού αποθέματος, που αποτελεί την καρδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απειλές και λοιδορίες

Εν συνεχεία, ο Σπήλιος Λιβανός υποστήριξε πως για τις ενέργειές του σχετικά με τον Οργανισμό λοιδορήθηκε και απειλήθηκε, τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένειά του και εν τέλει, καταψηφίστηκε. Διευκρίνισε πως πολλοί από όσους του επιτέθηκαν ήταν παραγωγοί, «τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά στην Επιτροπή, καθώς ακούγονται διαρκώς».

Σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις απειλές που δέχτηκε, ο κ. Λιβανός απάντησε: «Εκ των υστέρων αντιλήφθηκα πως δεν ήμουν συμπαθής σε ορισμένα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ενώπιον της Επιτροπής πως η πολιτική του στρατηγική ήταν πολυεπίπεδη και απαιτούσε ριζικές αλλαγές, οι οποίες δεν προχώρησαν. Το μεγάλο πρόβλημα αφορούσε την τεχνική λύση και η διαχείριση του προβλήματος θα δινόταν μέσα από την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Επρόκειτο για μια ενωσιακή υποχρέωση από το 2015, η οποία αναβαλλόταν συνεχώς.

Πρόσθεσε πως για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ήρθε αντιμέτωπος με επιτήδειους που υπονόμευαν την προσπάθεια εξυγίανσης.

Η σχέση με τον Τεχνικό Σύμβουλο

Επιπλέον, ο κ. Λιβανός κατέθεσε ότι η στρατηγική για τον διαγωνισμό που έγινε για τους Τεχνικούς Συμβούλους ήταν να προκηρυχθεί για δύο χρόνια και παράλληλα, εφόσον ο χρόνος το επέτρεπε, θα διεξαγόταν νέος διαγωνισμός για την επόμενη πενταετία.

Ο ίδιος επεσήμανε πως η σχέση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Τεχνικό Σύμβουλο δεν ήταν σχέση συνεργασίας όπως θα έπρεπε, αλλά σχέση εξάρτησης, στοιχείο αρνητικό για τη λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποκτήσει την αυτοτέλειά του. Η τοποθέτησή του αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τοποθετήσεων από μάρτυρες της Επιτροπής που έχουν αναδείξει την εξάρτηση και ομηρεία του οργανισμού από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

Οι «πιέσεις» από τον Ξυλούρη

Σχετικά με τον κ. Ξυλούρη, ο πρώην Υπουργός είπε πως είχε επιδιώξει επανειλημμένα να συναντηθούν και ήταν ιδιαίτερα επίμονος, χρησιμοποιώντας αγοραίο λόγο, ακόμη και σε γραφεία συνεργατών του, όπου τον καθύβριζε.

Ωστόσο, ο κ. Λιβανός αρνήθηκε πως είχαν πότε προσωπική επαφή, σε αντίθεση με άλλα πρόσωπα που φαίνεται να εξυπηρετούσαν τα συμφέροντά του, με παράνομες μεθόδους.

Κόμματα της Αντιπολίτευσης εξέδωσαν ανακοινώσεις σχετικά με την κατάθεση του κ. Λιβανού:

ΠΑΣΟΚ

«Στη σημερινή του κατάθεση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός ήταν αποκαλυπτικός» σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες (ο κ. Λιβανός) «υπογράμμισε ότι ήταν ο πρώτος υπουργός που ανέδειξε την παθογένεια που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα ανέφερε ότι όταν έλαβε τα στοιχεία από τον Οργανισμό για την εκτίναξη του εθνικού αποθέματος το 2019-2021 έμεινε «εμβρόντητος», αντίδραση εντελώς διαφορετική από του προκατόχου του Μ. Βορίδη που πριν λίγες ημέρες κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή είχε εντελώς διαφορετική προσέγγιση και ο ίδιος απείχε από παρεμβάσεις εξυγίανσης. Ο κ. Λιβανός επεσήμανε, ότι για τις ενέργειές του αυτές, λοιδορήθηκε, απειλήθηκε, τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένειά του, και στο τέλος καταψηφίστηκε. Τόνισε με νόημα πως πολλοί από όσους τον πολέμησαν ήταν παραγωγοί, «τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά στην Επιτροπή, καθώς ακούγονται διαρκώς. Με την κατάθεσή του ο πρώην Υπουργός επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που πλέον όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν, τη λειτουργία ενός κυκλώματος εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ, εις βάρος των έντιμων αγροτών, το οποίο δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ερώτηση, μάλιστα, του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις απειλές αυτές, ο κ. Λιβανός απάντησε: «Εκ των υστέρων αντιλήφθηκα πως δεν ήμουν συμπαθής σε ορισμένα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ» γεννώντας ερωτήματα από που αντλούσαν αυτήν την δύναμη αυτά τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Ο πρώην υπουργός κατέθεσε πως η πολιτική του στρατηγική ήταν πολυεπίπεδη και απαιτούσε ριζικές αλλαγές, οι οποίες δεν προχώρησαν. Το μεγάλο πρόβλημα αφορούσε την τεχνική λύση και η διαχείριση του προβλήματος θα δινόταν μέσα από την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Επρόκειτο για μια ενωσιακή υποχρέωση από το 2015, η οποία αναβαλλόταν συνεχώς. Υπογράμμισε πως για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ήρθε αντιμέτωπος με επιτήδειους που υπονόμευαν την προσπάθεια εξυγίανσης.

Στη συνέχεια, κατέθεσε ότι η στρατηγική για τον διαγωνισμό που έγινε για τους Τεχνικούς Συμβούλους ήταν να προκηρυχθεί για δύο χρόνια, ενώ παράλληλα, εφόσον ο χρόνος το επέτρεπε, θα διεξαγόταν νέος διαγωνισμός για την επόμενη πενταετία. Ο ίδιος επεσήμανε πως η σχέση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τεχνικό σύμβουλο δεν ήταν σχέση συνεργασίας όπως θα έπρεπε, αλλά σχέση εξάρτησης, στοιχείο αρνητικό για τη λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποκτήσει την αυτοτέλειά του. Η τοποθέτησή του αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τοποθετήσεων από μάρτυρες της Επιτροπής που έχουν αναδείξει την εξάρτηση και ομηρεία του οργανισμού από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

Ο πρώην Υπουργός κατέθεσε ότι ο κ. Ξυλούρης είχε επιδιώξει επανειλημμένα να συναντηθούν και ήταν ιδιαίτερα επίμονος χρησιμοποιώντας αγοραίο λόγο, ακόμη και σε γραφεία συνεργατών του, όπου τον καθύβριζε. Ωστόσο, προσωπική επαφή δεν υπήρξε ποτέ με τον ίδιο, κατόπιν απόφασης του κ. Λιβανού », αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι «Αυτά σε αντίθεση με άλλους Υπουργούς, αλλά και αξιωματούχους του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, είχαν προνομιακές σχέσεις με τον κ. Ξυλούρη και διευκόλυναν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του με παράνομες μεθοδεύσεις».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ λένε ότι «Σχετικά με τις πληρωμές των μπλοκαρισμένων ΑΦΜ — που αφορούσαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα — οι οποίες καταβλήθηκαν επί θητείας Λ. Αυγενάκη και προηγουμένως είχαν μπλοκαριστεί επί κ. Γεωργαντά, από το εθνικό απόθεμα, ο κ. Λιβανός κατέθεσε ότι ορθώς ενήργησε ο κ. Γεωργαντάς, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλιο. Τέλος, υπεραμύνθηκε της διαδικασίας του ΑΣΕΠ για την επιλογή διοίκησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαφοροποιούμενος ρητά από τον κ. Αυγενάκη και παραδέχτηκε ότι αν γνώριζε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων θα τον προβλημάτιζε προκειμένου να συνεργαστεί με τους κ.κ. Στρατάκο και Μελά».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ: «Οι απαντήσεις του κ. Λιβανού ανέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν εντοπιστεί προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ελήφθησαν μέτρα για την αποκατάσταση της χρηστής λειτουργίας του και την πρόληψη παρατυπιών. Οι απαντήσεις του κατά συνέπεια δημιουργούν εύλογες απορίες γιατί οι αποφάσεις αυτές δεν είχαν ληφθεί νωρίτερα από τον προκάτοχό του κ. Βορίδη προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει αποφευχθεί το σκάνδαλο.

Ο κ. Λιβανός με την σημερινή του κατάθεση έκανε απολύτως σαφές ότι η αδράνεια του προκατόχου του ήταν απολύτως καθοριστική για την διασπάθιση του εθνικού αποθέματος που αποτελεί την καρδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Νέα Αριστερά

«Η σημερινή κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, στην Εξεταστική Επιτροπή αποκάλυψε με σαφήνεια το μέγεθος της κυβερνητικής ευθύνης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, όταν είδε τα στοιχεία των δηλώσεων στην Κρήτη, έμεινε εμβρόντητος και ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, αποδεικνύοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε πλήρη γνώση για το εύρος των παρατυπιών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, σύμφωνα με την οποία (ο κ. Λιβανός).

«Αναγνώρισε ακόμη ότι η Κυβέρνηση απέτυχε στην προσπάθεια εξυγίανσης του Οργανισμού, ενώ, αναφερόμενος στις έξι διαφορετικές εγκυκλίους ελέγχου μέσα σε έναν χρόνο, υποστήριξε ότι διαφωνεί με αυτή τη λογική, μεταθέτοντας ωστόσο την ευθύνη στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραδέχθηκε, τέλος, ότι η κατανομή του Εθνικού Αποθέματος του 2020 παρουσίασε σοβαρά προβλήματα, τα οποία ανέδειξαν οι έλεγχοι. Η εικόνα που προκύπτει είναι μιας Κυβέρνησης που γνώριζε, σιώπησε και απέτυχε να ελέγξει. Τα όσα κατέθεσε ο Σπήλιος Λιβανός εκθέτουν ευθέως τους Βορίδη και Αυγενάκη, αλλά κυρίως αποκαλύπτουν την ευθύνη του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέλεξε τη συγκάλυψη αντί της κάθαρσης», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.