Ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο την υπόθεσή του που αφορούσε τη διερεύνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μηταράκης είχε αναστείλει προσωρινά την άσκηση των καθηκόντων του από τη συγκεκριμένη θέση, ενώ ταυτόχρονα είχε ζητήσει αυτοβούλως την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να διευκολύνει ανεμπόδιστα το έργο των Αρχών.

Η επιστροφή του στα κοινοβουλευτικά του πόστα έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αρχειοθέτηση σειράς υποθέσεων που ενέπλεκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, η σχετική δικογραφία μπήκε στο αρχείο τόσο για τον Νότη Μηταράκη, όσο και για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Αχ. Καραμανλή.