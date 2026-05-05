Μια ιστορική, ειδική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 5 Μαΐου, στην Ολομέλεια, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τοποθετήθηκε ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, αφού πρώτα τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.

Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ η τελευταία ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια του ελληνικού κοινοβουλίου είχε γίνει πριν 27 έτη, το 1999.

Η απονομή του μεταλλίου:

Ο Παναγιώτατος τιμήθηκε για τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας.

Η ομιλία του κ. Κακλαμάνη:

