Σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων μπαίνει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, μετά από την πρόσφατη συνέντευξή της, όπου μίλησε ανοιχτά για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα με αφετηρία το κίνημα των Τεμπών. Η ίδια αποκάλυψε ότι η προσπάθεια οργανώνεται με ταχύ ρυθμό και στοχεύει στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα ως φιλόδοξο στόχο την εκλογική πρωτιά.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού μέσω Facebook. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε επί της ουσίας στα σχόλιά της για το κόμμα και στην αναφορά της περί «κοροϊδίας του ελληνικού λαού» από τον Αλέξη Τσίπρα, υπερασπιζόμενος την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, άφησε και προσωπικές αιχμές, σχολιάζοντας τη δήλωσή της ότι στο νέο κόμμα δεν χωρούν πρόσωπα ταυτισμένα με το υπάρχον πολιτικό σύστημα, καθώς και τον αποκλεισμό συνεργασιών. Σε επόμενη παρέμβασή του, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε καθαρές απαντήσεις από τον Νικόλα Φαραντούρη, δείχνοντας εμφανώς την ενόχλησή του.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

Ακολούθως, παρενέβη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, μετά τις θετικές αναφορές που έκανε σε αυτόν η Μαρία Καρυστιανού. Ο Φαραντούρης διαβεβαίωσε την ηγεσία ότι παραμένει στο κόμμα, επιχειρώντας να εκτονώσει προσωρινά την ένταση και να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Κουμουνδούρου.

Οι εξελίξεις, ωστόσο, έχουν προκαλέσει εσωτερική αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πολιτική εγγύτητα Φαραντούρη – Καρυστιανού ενεργοποίησε αντικρουόμενες φωνές στο εσωτερικό του κόμματος. Κάποιοι κάνουν λόγο για κακή αξιοποίηση του ευρωβουλευτή από την ηγεσία, ενώ άλλοι εισηγούνται πιο σκληρή στάση, ακόμη και το ενδεχόμενο διαγραφής του, σε περίπτωση που αποφασίσει να αλλάξει πολιτική στέγη.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλεί η δημόσια σιωπή της Έλενας Κουντουρά, η οποία στο παρελθόν είχε προσκαλέσει τη Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εκδήλωση σχετικά με τα Τέμπη, ενισχύοντας τις υποψίες για πολιτικές διεργασίες στο παρασκήνιο.

Το υπό διαμόρφωση κόμμα, που φέρεται να ονομάζεται «Ένωση», σχεδιάζεται με κοινωνική βάση, νέα πρόσωπα και πρόγραμμα που επεξεργάζεται ειδική «Επιτροπή Σοφών». Η ηγεσία παραμένει ανοιχτό ζήτημα, χωρίς η ίδια η Καρυστιανού να αποκλείει το ενδεχόμενο να τεθεί επικεφαλής, εφόσον αυτό προκύψει από συλλογική απόφαση.