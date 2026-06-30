O Παύλος Πολάκης στρέφεται ευθέως κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο βουλευτής Χανίων άνοιξε θέμα ηγεσίας, σε μια κούρσα στην οποία δηλώνει ότι θα είναι παρών.

Ο κ. Πολάκης κάνει λόγο για «κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής» του Σωκράτη Φάμελλου και της ηγετικής ομάδας γύρω από το ζήτημα της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ ασκεί σκληρή κριτική για την «άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛ.Α.Σ.».

Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής παρουσιάζει έναν οδικό χάρτη άμεσων οργανωτικών και πολιτικών παρεμβάσεων, ζητώντας να δρομολογηθούν χωρίς καμία καθυστέρηση.

Αρχικά, ζητάει την άμεση επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Έπειτα, κάνει λόγο για άμεση αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου και διενέργεια εσωκομματικής διαδικασίας για την εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών».

Ο Παύλος Πολάκης ζητά επίσης την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, με στόχο τη συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής, αλλά και επιτροπής προγράμματος.

Τέλος, ζητά την άμεση έναρξη συνομιλιών με «όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες» που επιθυμούν τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του βουλευτή Χανίων:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛ.Α.Σ., θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών) Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

Η «κόντρα» Πολάκη – Φάμελλου πηγάζει από την πρόταση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πρόταση στην οποία ο Χανιώτης πολιτικός είχε εκφράσει την αντίθεσή του, λέγοντας πως «δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πουθενά».

Έκτοτε, ο Φάμελλος έχει υπερασπιστεί την πρότασή του επανειλημμένα.