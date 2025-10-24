Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προανήγγειλε προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ότι η καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, την Παρασκευή, ο οποίος ουσιαστικά διέψευσε τον κ. Δένδια και επιβεβαίωσε τις θέσεις του δημάρχου, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αρμόδιο για την καθαριότητα του μνημείου παραμένει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι, βάσει της τροπολογίας, η ευθύνη για την καθαριότητα του Μνημείου ανήκει στο ΥΕΘΑ και η εκτέλεση θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Ο Δήμος Αθηναίων, όπως είναι αυτονόητο, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», δήλωσε ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της δημοτικής αρχής να προστατεύσει τα θεσμικά της καθήκοντα.