Σοκ στον πολιτικό κόσμο της χώρας προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Με μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα εκπρόσωποι από όλο το πολιτικό φάσμα εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντα και στη Νέα Δημοκρατία.

Ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του. — Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025

Ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια την οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ. — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 21, 2025

Η ανάρτηση του Νίκου Παπανδρέου

Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην φυσική και την πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. — Nikos Papandreou (@NicosPapandreou) August 21, 2025

Το μήνυμα του Κωστή Χατζηδάκη

Συγκλονισμένος από το χαμό του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».