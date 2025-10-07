Δεν υπήρχε καμία διαφωνία ή προστριβές με τον (τότε) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδη, επανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, μετά τη διακοπή της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Βάρρας είπε ότι «δεν υπήρχε διαταραγμένη σχέση με τον Υπουργό Μ. Βορίδη. Δεν είχα καμία διαφωνία. Δεν είχα προστριβές. Γινόταν πολύ καλά οι πληρωμές. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση, καμία γκρίνια επί της ουσίας. Ουσιαστικά φύγαμε γελώντας (μετά την παραίτησή μου). Με έκπληξη διάβασα σε εφημερίδες και σάιτ, ότι υπήρχε τριβή» είπε ο κ. Βάρρας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η συνεργασία μας ήταν «αγαστή» και «στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα το συγκρουσιακό».

Σε άλλη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, κ. Λαζαρίδη εάν είχε δεχθεί παρέμβαση του κ. Βορίδη ως προς το ποιος έπρεπε να ελεγχθεί από τον οργανισμό, απάντησε αρνητικά. «Από τον ίδιο τον Υπουργό, όχι ποτέ. Από γενικό γραμματέα ενδεχομένως είχα. Τον κύριο Στρατάκο. Μου λέει, για ποιο λόγο ελέγχεται -Σεπτέμβρης μήνας ήτανε – η γυναίκα του κυρίου Ξυλούρη; Εγώ εξεπλάγην, και αναρωτήθηκα, μήπως κάποιος μέσα από μια Διεύθυνση, κάποιος Αντιπρόεδρος, όχι παράνομα, έδωσε, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, κάποια εντολή για έλεγχο. Δεν συνέβη αυτό. Παίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο που ήταν στην Κρήτη. Μου λέει με συγχωρείς, είναι κάποιος δειγματοληπτικός έλεγχος που γίνεται. Πείτε, παρακαλώ, στον γενικό γραμματέα να μην παρεμβαίνει στη δουλειά μας». Στην, δε, ερώτηση Λαζαρίδη εάν έγινε ο έλεγχος, ο κ. Βάρρας είπε ότι δεν θυμάται. «Φαντάζομαι πως έγινε. Για να πάρω αυτή την απάντηση από τον Διευθυντή της Κρήτης, σίγουρα έγινε ο έλεγχος. Βέβαια. Δεν σταμάτησε. Πιστεύω και εκτιμώ ότι πρέπει να βρέθηκαν ευρήματα, αν βρέθηκαν ευρήματα, οπότε δεν έγιναν πληρωμές. Εκ της δημοσιότητας, υπάρχει γκρίνια από τον κ. Ξυλούρη και κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν πληρώθηκαν…».

Ακολούθως, και σε ερώτηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας, Μιλένας Αποστολάκη, για το ποιος ευθύνεται για την αποπομπή του, απάντησε, «ο κ. Βορίδης». «Λέτε στο σημείωμά σας προς τον Υφυπουργό κ. Μυλωνάκη ότι “ξεκαρφώνατε ανομίες”. Άρα αυτές τις ανομίες, ο κ. Βορίδης θέλησε να συνεχιστούν και σας εκπαραθύρωσε; Σωστά;» επέμεινε η κυρία Αποστολάκη, με τον κ. Βάρρα να λέει ότι συμφωνεί. Στην ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, για το «ποιοι του την είχανε στημένη», ο κ. Βάρρας είπε: «Ο τεχνικός σύμβουλος. Η Neuropublic-Γαργαλάκος». Για το εάν «υπάρχει συνάφεια από την αποπομπή σας και τις νέες διοικήσεις» ο κ. Βάρρας είπε «Είμαι σκληρός και ορθολογικός στη δουλειά μου. Κάποιοι δεν το ήθελαν. Ήθελαν κάτι light, κι αυτό το light δημιουργεί άλλα πράγματα», ενώ στην επόμενη ερώτηση της Μ. Αποστολάκη, ποιανού απαίτηση ήταν η [εκπαραθύρωσή του» ο μάρτυρας επανέλαβε ότι «ήταν κατ’ απαίτηση της Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν (με εκτελεστή) τον Υπουργό κ. Βορίδη»

Ο κ. Βάρρας απάντησε και στο πώς προέκυψε το σημείωμά του προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκη. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, είπε: «Πήγα να ενημερώσω τον κ. Μυλωνάκη, όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα πληροφόρηση από την ΕΕ ότι θα τρώγαμε καταλογισμό. Ότι υπήρχε θέμα να αρθεί η διαπίστευση για τον οργανισμό. Εκεί, στην κουβέντα, μου λέει: “δεν μας κάνεις ένα σημείωμα για τον οργανισμό που ξέρεις κάποια πράγματα;”. Έτσι προέκυψε αυτό», είπε ο κ. Βάρρας.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε το υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Βάρρας: