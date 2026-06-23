Στην επίλυση ενός ιστορικού ζητήματος για το ελληνικό κράτος αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην εκδήλωση με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια».

Τόνισε ότι ένα έργο που φάνταζε ανέφικτο φτάνει στο τέλος του, κλείνοντας μια εκκρεμότητα δύο αιώνων που αφορά την οργάνωση της διοίκησης και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας.

Χαρακτήρισε επίσης το Κτηματολόγιο ως μια εμβληματική μεταρρύθμιση και ορόσημο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να πατάξει τις διαχρονικές παθογένειες της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, θέτοντας ως στόχο την πλήρη εξάλειψή τους έως το 2030.

«Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί» είπε ο πρωθυπουργός.

«Φθάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε ότι μία εκκρεμμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιλυθεί», τόνισε.

Χαρακτήρισε το κτηματολόγιο ως «μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν», προσθέτοντας ότι «στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030».

Το νέο πλαίσιο ιδιοκτησίας και ο ψηφιακός χάρτης

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το νέο αυτό πλαίσιο προσφέρει αντικειμενικότητα και διαφάνεια, καταπολεμώντας τη μικρή, μεσαία και μεγάλη διαφθορά που συνδεόταν με τη διαχείριση των ακινήτων. Το τελικό όραμα της κυβέρνησης περιλαμβάνει:

Τη δημιουργία ενός ενιαίου, μεγάλου ψηφιακού χάρτη.

Τη δυνατότητα των πολιτών να αναζητούν κάθε ΚΑΕΚ (Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου) και να γνωρίζουν με ακρίβεια τους όρους δόμησης (τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται).

Ψηφιακή επιτήρηση της οικοδομικής δραστηριότητας για τον άμεσο εντοπισμό τυχόν αυθαιρεσιών.

«Το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης, να μπορείς να μπαίνεις σε κάθε ΚΑΕΚ να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίσεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια η ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε άμεσα τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία», ανέφερε.

Δείτε βίντεο από την ομιλία του Πρωθυπουργού:

Χωροταξικός σχεδιασμός και κατάργηση τοπικών υπηρεσιών

Απαντώντας στο αν η τεχνογνωσία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στις πολεοδομίες, ο κ. Μητσοτάκης ξεχώρισε τη σημασία του Κτηματολογίου από τα ευρύτερα ζητήματα οργάνωσης του χώρου. Γνωστοποίησε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά πάνω σε έναν συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό που ξεκινά από το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο για να καταλήξει στα τοπικά χωροταξικά σχέδια.

«Όλα αυτά είναι μία τεράστια μεταρρύθμιση για τη χώρα», επισήμανε.

Στόχος είναι να οριστούν σαφείς κανόνες για κάθε έκταση, γήπεδο ή χωράφι στην επικράτεια. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε μια ιστορική αναδρομή αναφερόμενος σε σχετική συζήτηση που είχε στο παρελθόν με τον πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εξήγησε ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καταργηθεί η ανάγκη ύπαρξης τοπικών υπηρεσιών, οι οποίες ανέκαθεν διέτρεχαν τον κίνδυνο να υποκύψουν σε μικροπιέσεις ή σε διασταλτικές ερμηνείες του νόμου. Παράλληλα, υπογράμμισε την έντονη αναπτυξιακή διάσταση αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης.

«Προτάσσουμε τη μεταρρύθμιση αυτή επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την αναπτυξιακή της διάσταση», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις των στελεχών

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Απόστολος Μαγγηριάδης, τοποθετήθηκαν επίσης κορυφαία κυβερνητικά και διοικητικά στελέχη.

Προηγήθηκαν οι ομιλίες του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

«Το Κτηματολόγιο περνάει από τη φάση της διαρκούς εξαγγελίας στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας. Ένα έργο για το οποίο μιλούσαμε δεκαετίες. Που όλοι αναγνωρίζαμε ότι είναι απαραίτητο, αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα προχωρούσε με βήματα αργά, αποσπασματικά, συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία, την αγορά, τα ίδια τα στελέχη του Κτηματολογίου. Ολοκληρώνεται, έτσι, μια από τις δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις, που δημιουργεί ασφάλεια και σαφήνεια για τους ιδιοκτήτες, τους επαγγελματίες και το κράτος, ενώ δίνει ώθηση στις επενδύσεις και την ανάπτυξη», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου συνιστά μιαιστορική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε δεκαετίες καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και αβεβαιότητας γύρω από την ακίνητη περιουσία.

Πρώτος στο βήμα ανέβηκε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Θάνος Λίπας, ο οποίος επεσήμανε ότι ένα έργο τέτοιου βεληνεκούς απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση και ότι η ολοκλήρωσή του αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια του οργανισμού, Ολυμπία Μαρκέλλου, παρουσίασε τα δεδομένα από την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και την αποσυμφόρηση διαδικασιών που ταλαιπωρούσαν για χρόνια τους επαγγελματίες και τους πολίτες.