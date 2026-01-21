Με φόντο μια διεθνή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ρευστότητα και αμφισβήτηση των θεμελίων της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για το Νταβός και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα. Η κλιμακούμενη ένταση στις σχέσεις Ευρώπης–Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιλογές της νέας αμερικανικής ηγεσίας και, κυρίως, οι σχεδιασμοί του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης ανησυχίας, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις του Φόρουμ. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη διατήρησης της διατλαντικής συνοχής, στην προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αλλά και στην επιδίωξη να κεφαλαιοποιήσει τη θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και το ισχυρό επενδυτικό momentum των τελευταίων ετών.

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις αυτές ο πρωθυπουργός εξέφρασε με σαφήνεια κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, υπογραμμίζοντας ότι «αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία». Σύμφωνα με συνομιλητές του, πρόκειται για έναν προβληματισμό εντονότερο από κάθε άλλη φορά, καθώς οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν με ταχύτητα και απρόβλεπτο τρόπο. Η προοπτική μιας ευρωαμερικανικής αντιπαράθεσης, ακόμη και αν προς το παρόν δεν έχει λάβει οικονομικές διαστάσεις μέσω δασμών ή εμπορικών μέτρων, θεωρείται ότι μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς και για τη χώρα μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για το ελβετικό θέρετρο, με αρχικό σχεδιασμό παραμονής έως την Παρασκευή. Ωστόσο, το πρόγραμμά του τροποποιήθηκε, καθώς θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Πέμπτης προκειμένου να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, η οποία συγκαλείται με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία. Στο διάστημα της παρουσίας του στο Νταβός, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει πυκνό κύκλο επαφών με ηγέτες, αξιωματούχους και κορυφαίους παράγοντες της διεθνούς οικονομίας, θα συμμετάσχει σε κλειστές συναντήσεις και δείπνα, ενώ την Πέμπτη έχει προγραμματισμένη συμμετοχή σε πάνελ του Φόρουμ. Δεν αποκλείεται, επίσης, να προχωρήσει σε παρεμβάσεις ή συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Κεντρικός άξονας της ελληνικής παρουσίας στο Νταβός παραμένει η ανάδειξη της οικονομικής προόδου της χώρας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αποτελεί διαχρονικά έναν κρίσιμο χώρο για την τοποθέτηση της Ελλάδας στον διεθνή οικονομικό χάρτη. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει το γεγονός ότι το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις, στέλνοντας το μήνυμα ότι η χώρα παραμένει ένας αξιόπιστος και σταθερός επενδυτικός προορισμός και ότι στόχος είναι η συνέχιση της ανοδικής πορείας και το 2026.

Ωστόσο, το βαρύ πολιτικό κλίμα που συνοδεύει το φετινό Νταβός δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του φυσική συμμετοχή στο Φόρουμ κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία, αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», για το οποίο έχουν σταλεί προσκλήσεις σε δεκάδες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Η συμμετοχή προϋποθέτει οικονομική συνεισφορά ύψους 1 δισ. ευρώ για τριετή θητεία, ενώ το νέο όργανο προβλέπεται να έχει ισόβιο πρόεδρο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τον ρόλο και τη θεσμική του νομιμοποίηση.

Από την πρώτη στιγμή που ελήφθη η πρόσκληση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός και έχει συζητήσει το θέμα κατ’ ιδίαν με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει καταστήσει σαφές ότι η Γαλλία δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τέτοια πρωτοβουλία, ενώ αντίστοιχη στάση τηρεί και η Γερμανία. Στο ίδιο, γενικά, απρόθυμο μήκος κύματος κινείται και η Ελλάδα, με μόνη ευρωπαϊκή εξαίρεση να εμφανίζεται μέχρι στιγμής η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα με σοβαρές νομικές και πολιτικές προεκτάσεις, το οποίο εξετάζεται σε στενή συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Παράλληλα, η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει λύσεις εκτός του πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ειδικά σε ό,τι αφορά κρίσιμα μέτωπα όπως η Γάζα, η ελληνική θέση παραμένει ότι το μοναδικό θεσμικά αποδεκτό πλαίσιο είναι αυτό που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως το ψήφισμα 2803, το οποίο η Ελλάδα έχει υπερψηφίσει ως εκλεγμένο μέλος του.