Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων στο υπουργείο Εξωτερικών δεν θέλησε να πάρει δημοσίως θέση όσον αφορά στις απαιτήσεις της Τουρκίας να της ζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, αφού υπογράμμισε τη μεγάλη αφοσίωση των ΗΠΑ σε όλα τα έργα ενεργειακής ασφάλειας τόνισε μεταξύ άλλων πως: «Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δε θα αναφερθώ σε ονόματα. Τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μία συνέντευξη τύπου».

«Οι ΗΠΑ είναι αφοσιωμένες στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο απαντώντας σε ερώτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και το κατά πόσο μπορεί να στηρίζεται η Ελλάδα στις ΗΠΑ. Σημείωσε ωστόσο ότι κάποια από τα ζητήματα που αφορούν τις ενεργειακές διασυνδέσεις σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις, που «εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες».

Ειδικότερα, απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ Νίκου Μελέτη για τα projects αυτά, όπως η ολοκλήρωση πρωτοβουλιών όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε:

«Η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με εθνική ασφάλεια κι αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν. Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος και ταυτόχρονα, να τίθεται εν αμφιβόλω η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο».

«Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις Τύπου και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Είναι προσωπική του δέσμευση, το εκτιμούμε πάρα πολύ και το αναγνωρίζουμε», είπε στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, προσθέτοντας:

«Φυσικά κάποια από τα ζητήματα από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και ζωτικής σημασίας. Είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω άλλης πρωτοβουλίας και διπλωματίας, εκτός μιας συνέντευξης Τύπου».

Στη συνέχεια ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε: «Εμείς θέλουμε να πετύχουν αυτά τα έργα και έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα, στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας και πιστεύω ότι αυτό είναι προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά”, τόνισε, ενώ έδωσε τα εύσημα στον Ελληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη “που με προσωπική του δέσμευση πάντοτε αναζητά τον διάλογο».