Χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα έγινε η Επιμνημόσυνη Δέηση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστη και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, που κατέθεσε στεφάνι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την ημέρα μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας :

Η 14η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που υπέστησαν τη φρίκη της γενοκτονίας.

Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων ενός σχεδίου των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών για τον αφανισμό των Χριστιανικών πληθυσμών, Μικρασιατών, Ποντίων, Αρμενίων, Ασσυρίων.

Τιμούμε και την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος και τη συμμετοχή τους στον πλούτο της ελληνικής κοινωνίας.

Διεκδικούμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης.

Η διατήρηση της μνήμης είναι ασπίδα απέναντι στον ιστορικό αναθεωρητισμό, που επιχειρεί να σβήσει εγκλήματα και να στερήσει το δικαίωμα των λαών στην αλήθεια.

Είναι ασπίδα απέναντι και στη νέα βαρβαρότητα και στις νέες γενοκτονίες, που απειλούν την ισορροπία, την ασφάλεια και την ειρήνη.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναμετρηθεί με το παρελθόν, να αναγνωρίσει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο ως θεμέλιο ειρήνης και ασφάλειας.