Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επισκέφθηκε σήμερα (6/7) ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτησή του, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς όμως να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη αναφορά για το εν λόγω θέμα, είχε κάνει από το βήμα της Βουλής, τον περασμένο Απρίλιο ο κ. Σαμαράς ανεβάζοντας παράλληλα τους τόνους όταν αναφέρθηκε στις υποκλοπές λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μέσα σε αυτό το πνιγηρό περιβάλλον να θέσω κι ένα ερώτημα για το μείζον θεσμικό θέμα, των υποκλοπών: Κύριε πρωθυπουργέ, τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, του μόνου πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι “ιδιώτες”; Και πώς το κατάφεραν αυτό, οι “ιδιώτες”, κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους; Φαντάζομαι ότι έχετε διατάξει κάποια σχετική έρευνα. Θα περιμένω την απάντηση».

Έναν μήνα μετά, τον Μάιο, πάλι από το βήμα της Βουλής ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στο ζήτημα λέγοντας: «Χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα; Κι όταν του το είπαν, 3 το πρωί, τι έκανε;», τόνισε σε μια δηκτική αποστροφή του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφότου είχε προηγηθεί το κυβερνητικό μπλόκο στη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

«Το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: τέσσερις ιδιώτες, δύο εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το predator συγκεκριμένους στόχους», επισήμανε ακολούθως ο Αντώνης Σαμαράς, θέτοντας παράλληλα τα ακόλουθα ερωτήματα:

«Γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις “ιδιώτες” να κάνουν υποκλοπές; Και πως έγινε αυτό; Που ήταν η έδρα τους; Και πώς επελέγησαν οι στόχοι; Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια;».