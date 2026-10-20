Νέο μέτωπο στο εσωτερικό της παράταξης ανοίγει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και προσωπικά του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, με αφορμή την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Ο κ. Σαμαράς ζητά για ακόμη μία φορά την αποπομπή του κ. Γεραπετρίτη, ενώ συνδέει τις εξελίξεις με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, τα ζητήματα της Μονής Σινά, την τουρκική δραστηριότητα στη Θράκη και ασκεί οξεία κριτική στην πολιτική των «ήρεμων νερών».

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έθεσε εκ νέου ζήτημα ευθυνών στην ηγεσία της ελληνικής διπλωματίας.

Στη γραπτή δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υπογραμμίζει:

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει».

Οι αιχμές για Μεταναστευτικό, Μονή Σινά, Θράκη και Ράμα

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στο ζήτημα της Λιβύης, αλλά διεύρυνε την κριτική του σε όλο το φάσμα της εξωτερικής πολιτικής, συνδέοντας τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με μια σειρά από παράλληλα εθνικά μέτωπα:

«Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά. Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς, μέσω Βουλγαρικών εταιρειών, ακίνητα στη Θράκη. Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν», αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Κολυμπάμε στα δήθεν ήρεμα νερά»

Ασκώντας δριμεία κριτική στη στρατηγική επαναπροσέγγισης με την Άγκυρα, ο Αντώνης Σαμαράς στηλίτευσε το δόγμα των «ήρεμων νερών», δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία… Οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος, με τον κ. Γεραπετρίτη».

Ολόκληρη η Δήλωση του Αντώνη Σαμαρά αναφέρει:

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει.

Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά.

Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς -μέσω Βουλγαρικών εταιρειών- ακίνητα στη Θράκη.

Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν.

Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία…

Οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη».