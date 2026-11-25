Αρχικά δήλωσε ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον υπάρξει συμφωνία στο 80% του προγράμματος του κόμματός του. Μετά την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, υποστήριξε ότι δεν ευσταθούν όσα του αποδίδονται, επικαλέστηκε τη συνεδριακή απόφαση που απαγορεύει αυτή τη συνεργασία και ανέβασε το ποσοστό της απαιτούμενης συμφωνίας στο… 100%.

Ο Γιάννης Σγουρός, πρώην περιφερειάρχης Αττικής και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθηνών, επανέφερε έτσι μια συζήτηση που είχε ανοίξει και τον Ιούλιο, παρά τη διαφορετική θέση της ηγεσίας του κόμματος. Οι δύο διαδοχικές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του, στο Kontra και στο Action24, αποτύπωσαν τόσο την αρχική διαφοροποίησή του όσο και την προσπάθεια αναδίπλωσης.

«Δεν κλείνω κανένα θέμα» και συμφωνία στο 80%

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στο Kontra, ο κ. Σγουρός αμφισβήτησε την επιλογή να αποκλειστεί εκ των προτέρων η συνεργασία με τη ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν αφού γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εκλογών.

«Όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος», ανέφερε, ζητώντας να προηγηθεί η ετυμηγορία της κάλπης.

Στην ερώτηση εάν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, απάντησε:

«Δεν κλείνω κανένα θέμα. Το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα μας να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να ανέβει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, να λυθεί το κυκλοφοριακό».

Στη συνέχεια έθεσε ως κριτήριο την προγραμματική σύγκλιση: «Αν ψηφίσουν, π.χ., το 80% του προγράμματός μας, δεν έχουμε λόγο να πούμε όχι», αναφέροντας ως παραδείγματα την Παιδεία και την Υγεία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει τη μάχη για να κερδίσει τις εκλογές.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ: Οι αποφάσεις δεσμεύουν όλους

Η Χαριλάου Τρικούπη πήρε αποστάσεις μέσω κομματικών πηγών, υπενθυμίζοντας ότι το συνέδριο έχει αποφασίσει τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

«Οι αποφάσεις του Συνεδρίου αφορούν τους πάντες και τους δεσμεύουν όλους», ήταν το μήνυμα προς το στέλεχος του κόμματος.

Ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις υπήρξαν παρεμβάσεις στελεχών και βουλευτών προς την ηγεσία, με την επισήμανση ότι τέτοιες δηλώσεις θολώνουν το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η επανάληψη της συγκεκριμένης τοποθέτησης από τον Σγουρό αντιμετωπίστηκε από ορισμένους ως αμφισβήτηση της συνεδριακής απόφασης.

Η αναδίπλωση και οι αναφορές σε «ζωύφια»

Το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, στο Action24, ο κ. Σγουρός επιχείρησε να ανασκευάσει. Υποστήριξε ότι δεν ευσταθούν οι αναφορές περί συνεργασίας με τη ΝΔ και ότι δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει μια απόφαση του συνεδρίου την οποία είχε υπερψηφίσει.

Ταυτόχρονα, παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος στην αναφορά του στο 80% του προγράμματος, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε μιλήσει για 100%. Συνόδευσε, μάλιστα, τη διευκρίνιση με αιχμές κατά όσων ανέδειξαν τις δηλώσεις του, κάνοντας λόγο για «ζωύφια που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά» και προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα.

Παρά την κατηγορηματική διατύπωση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ, διατήρησε τη θέση ότι η συζήτηση για τις συνεργασίες πρέπει να ακολουθήσει την κάλπη. Εκτίμησε επίσης ότι πιθανόν να χρειαστούν διπλές εκλογές και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του κόμματος, δηλώνοντας ότι από τις γιορτές και μετά το ΠΑΣΟΚ «θα πετάξει».

Το είχε ξαναθέσει τον Ιούλιο, με πρόταση για έκτακτο συνέδριο

Η προηγούμενη αντίστοιχη παρέμβασή του είχε γίνει στις 6 Ιουλίου, στην εκπομπή «10 Παντού» του Open. Τότε είχε υποστηρίξει ότι οι μετεκλογικές συνθήκες, ιδίως εάν αφορούν την οικονομία ή εθνικά ζητήματα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ σε έκτακτο συνέδριο για επανεξέταση της στάσης του.

«Ο Ανδρουλάκης δεν θα πάρει μόνος του απόφαση. Θα γίνει έκτακτο συνέδριο. Όλα θα κριθούν στο αποτέλεσμα των εκλογών», είχε δηλώσει.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν τότε ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις και ότι η συνεδριακή απόφαση παραμένει σε ισχύ.

Οι προηγούμενες συζητήσεις για συνεργασίες προς τα αριστερά

Το θέμα των συνεργασιών έχει προκαλέσει διαφοροποιήσεις και προς άλλη κατεύθυνση. Τον Σεπτέμβριο, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε μιλήσει για δυνατότητα μετεκλογικού διαλόγου με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας, εφόσον εκπροσωπούνται στην επόμενη Βουλή.

Μετά τις αντιδράσεις, διευκρίνισε ότι «μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας», επαναφέροντας ως προτεραιότητα την αυτόνομη, νικηφόρα πορεία του κόμματος.

Η διαφωνία για τη στρατηγική απέκτησε και κοινοβουλευτική διάσταση με τον Απόστολο Πάνα, ο οποίος στις 19 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ότι παραιτείται και παραδίδει τη βουλευτική του έδρα. Στην ομιλία του κατηγόρησε την ηγεσία ότι περιορίζει τις δυνατότητες διαλόγου με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας νέας κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ ως αποτέλεσμα πολιτικού αδιεξόδου.

Παράλληλα, στο εσωκομματικό πεδίο καταγράφονται οι θέσεις του Μιχάλη Κατρίνη και του Θόδωρου Μαργαρίτη για συνεργασίες με κόμματα της Αριστεράς, καθώς και του Χάρη Δούκα για ευρύτερο προγραμματικό διάλογο στον προοδευτικό χώρο.

Η ηγεσία, πάντως, επιμένει ότι η αυτόνομη πορεία δεν αλλάζει ούτε στο ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών. Στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη διατυπώνουν τη θέση ως εξής: «Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο στις εκλογές, θα μείνει στην αντιπολίτευση».