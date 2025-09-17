Στα 12 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλεί «κάθε δημοκράτη πολίτη στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία αύριο Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025 στις 5 το απόγευμα στο Κερατσίνι (Σημείο συνάντησης: Λ. Παύλου Φύσσα 92 & Αμισού)», υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος πάντα στην καταπολέμηση του φασισμού, του νεοναζισμού και της ακροδεξιάς.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Τα μεσάνυχτα της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου 2013, ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Η δολοφονία του αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την εξάρθρωση και την πρωτόδικη καταδίκη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής μετά από πολυετή μάχη του αντιφασιστικού κινήματος και αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για διαρκή αγώνα απέναντι στο φασισμό. Δώδεκα χρόνια μετά, η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα συμπίπτει με τη θλιβερή απόφαση για αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής συμμορίας, Νίκου Μιχαλολιάκου, που αποτελεί πρόκληση για κάθε δημοκράτη πολίτη».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Την ίδια στιγμή, η ακροδεξιά, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, σηκώνει επικίνδυνα ξανά κεφάλι στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η φασιστική απειλή είναι εδώ και οι ρατσιστικές κραυγές, ακόμα κι από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πληθαίνουν και δηλητηριάζουν το κοινωνικό σώμα. Στους σκοτεινούς καιρούς που διανύουμε, κανείς δεν πρέπει να μένει αμέτοχος και σιωπηλός. Οι αρχές της αλληλεγγύης, του αντιφασισμού, της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, πρέπει να έρθουν ξανά σε πρώτο πλάνο. Κάθε αριστερός και προοδευτικός άνθρωπος οφείλει να θέτει στον εαυτό του ως πρώτιστο καθήκον την αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής».