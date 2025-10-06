Ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας θα καταλάβει την έδρα που αφήνει ο Αλέξης Τσίπρας στην Α’ Πειραιά.

Κατά συνέπεια, αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να ενταχθεί στην Νέα Αριστερά.

Με αυτή την κίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει πλέον με 25 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα έχει πλέον 12, με αποτέλεσμα να είναι το πέμπτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα, στην Βουλή των Ελλήνων.

Επισημαίνεται ότι η Νέα Αριστερά είχε δημιουργηθεί από έντεκα (11) πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αποχώρησαν και σχημάτισαν κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με το όνομα «Νέα Αριστερά».