Τον ρόλο του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα αναλαμβάνει επισήμως ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ (Joshua Huck), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Μέχρι πρότινος, ο κ. Χακ εκτελούσε χρέη αναπληρωτή επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην ελληνική πρωτεύουσα.

Πλούσιο υπόβαθρο σε καίριες θέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο Τζόσουα Χακ διαθέτει πολυετή εμπειρία ως διπλωμάτης καριέρας. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, ενώ διετέλεσε και διευθυντής της Διεύθυνσης Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλύπτοντας τα χαρτοφυλάκια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Τουρκίας και της Μάλτας.

Διεθνής θητεία και επιτελικοί ρόλοι

Η διπλωματική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς στο εξωτερικό, όπως οι αμερικανικές αποστολές σε Σαγκάη, Τόκιο, Σόφια, Γιανγκόν, Ταϊπέι και Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα, έχει θητεύσει σε κομβικές διευθύνσεις του υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον —με εστίαση στην Κίνα και την Κορέα— ενώ χρημάτισε και διευθυντής του γραφείου (προσωπάρχης) του Κερτ Κάμπελ κατά τη θητεία του τελευταίου ως βοηθού υπουργού Εξωτερικών για θέματα Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού.

Σπουδές και γλωσσομάθεια

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το International University of Japan. Έχει επίσης φοιτήσει στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών (SAIS) του Johns Hopkins στην Μπολόνια της Ιταλίας. Ο κ. Χακ κατέχει ευχέρεια σε τέσσερις ξένες γλώσσες: κινεζικά (μανδαρινικά), ιαπωνικά, βουλγαρικά και βιρμανικά.