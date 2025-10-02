Από τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Λέων ΙΔ έγινε δεκτός στο Βατικανό ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στο πλαίσιο ειδικής αποστολής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η συνάντηση έγινε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, και δεν ήταν απλώς μια διπλωματική χειραψία, αλλά ένα βήμα προς την ενίσχυση γεφυρών μεταξύ πολιτικών θεσμών και θρησκευτικών αρχών, με έμφαση στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και τον κοινό αγώνα κατά του φανατισμού. Ο κ. Μεϊμαράκης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βάμπερ, έτυχε θερμής υποδοχής από την Αγία Έδρα, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για διαθρησκευτικό διάλογο.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής εστίασε ιδιαίτερα στην επικείμενη ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ποντίφικα στη Νίκαια της Τουρκίας – τόπο όπου συγκλήθηκε η περίφημη Οικουμενική Σύνοδος του 325 μ.Χ. «Αυτή η συνάντηση αποτελεί ένα οικουμενικό σύμβολο ενότητας, συμφιλίωσης και ελπίδας σε έναν τόσο φορτισμένο τόπο όπως η Νίκαια», δήλωσε ο κ. Μεϊμαράκης, προσθέτοντας ότι «αναδεικνύει τη θρησκευτική διπλωματία ενάντια στη σύγκρουση πολιτισμών και λειτουργεί ως αντίβαρο στον φανατισμό και στον θρησκευτικό ανταγωνισμό».