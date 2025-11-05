Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα εντός του μήνα Νοεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

Προς το παρόν, δεν έχει «κλειδώσει» η ημερομηνία, ούτε υπάρχει πρόγραμμα.

Η τελευταία φορά που επισκέφτηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Αθήνα ήταν τον Αύγουστο του 2023. Τότε, είχε δεχτεί επίσημη πρόσκληση από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.