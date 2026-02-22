Δέκα ερευνητικές γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες στην εξαετία 2027 – 2032 και έναρξη παραγωγής από την ίδια χρονιά (2032) περιλαμβάνει ο προγραμματισμός της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) , υπό την προϋπόθεση προφανώς ότι οι σεισμικές έρευνες που θα προηγηθούν θα “δείξουν” ενδιαφέροντες στόχους. Στόχους που θα δικαιολογούν τις υψηλές επενδύσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των γεωτρήσεων, οι οποίες συνολικά (για τις δέκα περιοχές) κινούνται στο επίπεδο του 1 δισ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στην εκδήλωση για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης των 4 περιοχών νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία Chevron / Helleniq, η πιο ώριμη περιοχή για έρευνα και παραγωγή είναι το “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο. Στην περιοχή αυτή, υπενθυμίζεται, εισήλθε πέρυσι η ExxonMobil από κοινού με την Helleniq Energy και την Energean. Στην περιοχή προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση στις αρχές του 2027 και ακόμη μία στις αρχές του 2029 με στόχο (σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα) κοίτασμα μεγέθους 200 δισ. κυβικών μέτρων αερίου.

Ακολουθούν άλλες 8 γεωτρήσεις:

-Στην περιοχή Ιόνιο (μισθωτής: HELLENiQ) στο πρώτο τρίμηνο του 2028.

-Στο “οικόπεδο 10” (Κυπαρισσιακός κόλπος, HELLENiQ) στο δεύτερο τρίμηνο του 2028.

-Στην περιοχή Νοτιοδυτικά της Κρήτης (ExxonMobil/HELLENiQ) στο τρίτο τρίμηνο του 2028.

-Στην περιοχή Δυτικά της Κρήτης (ExxonMobil/HELLENiQ) στο τρίτο τρίμηνο του 2030.

-Στα 4 οικόπεδα που παραχωρήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Κοινοπραξία Chevron/Helleniq : Α2 (νότια της Πελοποννήσου) 3ο τρίμηνο 2031, Νότια Πελοπόννησος 1ο τρίμηνο 2032, Νότια Κρήτη 1 τρίτο τρίμηνο του 2032 και Νότια Κρήτη 2 πρώτο τρίμηνο 2033.

Δηλαδή εφόσον οι σεισμικές έρευνες που προηγούνται αποδειχθούν επιτυχείς, μπορεί να υπάρξουν χρονιές με 2-3 γεωτρήσεις και η παραγωγή (εφόσον εντοπιστούν κοιτάσματα) αναμένεται να ξεκινήσει το 2032 στις περιοχές του Ιονίου, το 2033 δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης και το 2034-2035 στις 4 περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Τις Συμβάσεις Μίσθωσης για τις 4 περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου υπέγραψαν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, ενώ εκ μέρους της Chevron και της HELLENiQ ENERGY υπέγραψαν, αντίστοιχα, ο κ. Gavin Lewis, Αντιπρόεδρος Global New Ventures, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης. Οι σεισμικές έρευνες στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να ξεκινήσουν στο τέλος του χρόνου. Στο επιχειρηματικό σχήμα, η Chevron διαθέτει ποσοστό συμμετοχής 70% έχοντας, παράλληλα, αναλάβει τα καθήκοντα του εντολοδόχου (operator), ενώ η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει με ποσοστό 30%.

Με την παραχώρηση αυτών των 4 “οικοπέδων”, η έκταση των υπό έρευνα θαλάσσιων περιοχών της χώρας διπλασιάστηκε, από 47.905 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 94.094 τ.χλμ . γεγονός που μεγεθύνει κατ’ αντιστοιχία σημαντικά και τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Η προοπτική παραγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα μας συνδέεται σε βάθος χρόνου με την ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέχρι την Ουκρανία. Οι δυσκολίες στην ανάπτυξη του διαδρόμου, λόγω του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η χρήση του, θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει την ερχόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου (Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία) , ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, κ. Chris Wright, καθώς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κάθετος διάδρομος αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική οδό τροφοδοσίας της περιοχής με υγροποιημένο φυσικό αέριο, από τις ΗΠΑ και άλλες πηγές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και την ασφάλεια εφοδιασμού. Η σημασία του αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω όταν τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγής φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως το τέλος του 2027.

Σε δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφορικά με τις εξελίξεις στις έρευνες υδρογονανθράκων και στον “κάθετο διάδρομο” ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επισημαίνει τα εξής:

«Οι ενεργειακές συμφωνίες με τους κορυφαίους παγκοσμίως ενεργειακούς ομίλους ExxonMobil και Chevron συνιστούν πράξεις ευθύνης, που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αναβαθμίζουν τον γεωπολιτικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και δημιουργούν προοπτικές για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενεές. Η υλοποίηση ερευνών σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας αποτελεί έμπρακτη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, με θεσμικότητα και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και δίκαιο της θάλασσας, όπως έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πέρασε από τα λόγια και τις διακηρύξεις στις πράξεις και τις ενεργειακές συμφωνίες.

Πέρα από την πολύ μεγάλη γεωστρατηγική σημασία αυτών των συμφωνιών, υπάρχει και η οικονομική και κοινωνική διάσταση, καθώς, εφόσον τα κοιτάσματα αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, σημαντικό μέρος των εσόδων -ύψους περίπου 40%- θα επιστρέφει στους πολίτες μέσω κοινωνικής πολιτικής, στήριξης των ευάλωτων και ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. Με τις συμβάσεις της Chevron-HelleniqEnergy που υπογράφηκαν τη Δευτέρα να οδηγούνται προς κύρωση στη Βουλή εντός Μαρτίου και τις έρευνες να ξεκινούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα.

Η Ελλάδα σήμερα δεν παρακολουθεί απλώς τις διεθνείς εξελίξεις· τις συνδιαμορφώνει με σχέδιο, όραμα και εθνική αυτοπεποίθηση. Οι πρόσφατες αναφορές του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, με σαφείς άξονες συνεργασίας στην άμυνα, την οικονομία, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Παράλληλα, ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή διαφοροποίηση και την ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε αξιόπιστη πύλη φυσικού αέριο, αξιοποιώντας τις υποδομές και τη γεωγραφική της θέση.

Την εβδομάδα που ξεκινάει θα βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες για κρίσιμες συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση, διεύρυνση και ενίσχυση των ενεργειακών συμφωνιών και του Κάθετου Διαδρόμου. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να επιταχύνουμε ένα έργο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά τη συνολική ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σταθερότητα, αξιοπιστία και στρατηγικό προσανατολισμό».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ