Ποικίλες και διαφορετικές (ανάλογα την πολιτική τοποθέτηση) είναι οι αντιδράσεις που προκαλεί ήδη η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα.

Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου

Από τις πρώτες αντιδράσεις ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που είπε: «Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν το δικό μας πολιτικό χώρο. Δεν θα σχολιάσουμε ή θα προβλέψουμε όσα συμβούν. Θυμάμαι μια δήλωση του κ. Τσίπρα το 2015 στην Αγία Πετρούπολη. Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για θάλασσες και λιμάνια ψάχναμε όλοι για σωσίβιο. Νομίζω ότι η παραίτησή του δεν θα κάνει καμιά διαφορά στο κοινοβούλιο, γιατί για δύο χρόνια δεν έκανε τίποτα», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Ουδέν σχόλιο» από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά, σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, όπως και με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει την απόφασή του. «Ουδέν Σχόλιον» από τον Σωκράτη Φάμελλο, που ρωτήθηκε σχετικά μόλις έφτασε στη Βουλή και απέφυγε να τοποθετηθεί.

Προηγούμενα ο Αλέξης Τσίπρα, στην ανάρτησή του, με την οποία γνωστοποίησε την παραίτησή του, έστειλε μήνυμα στους συντρόφους του πως «δεν θα είμαστε αντίπαλοι», ευχόμενος πως «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Γιώργος Καραμέρος: «Πράξη υπέρβασης»

Πράξη υπέρβασης χαρακτήρισε ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Κουμουνδούρου, Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος χαρακτήρισε την παραίτηση του κ. Τσίπρα «πράξη υπέρβασης» και ουσιαστικά κατέστησε σαφές ότι αναμένει την ίδρυση του νέου φορέα. «Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες. Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη» δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, παραδέχθηκε ότι η απόφαση του κ. Τσίπρα θα προκαλέσει αντιδράσεις στο κόμμα του. «Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρχουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την απόφαση» σχολίασε.

Χάρης Μαμουλάκης: «Θετική εξέλιξη η παραίτηση Τσίπρα»

«Κατά την άποψή μου θα πρέπει να δράσει συνθετικά και ομογενοποιημένα, είπε σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, που μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο ευρύτερος χώρος αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας δεν είναι άλλη μία διάσπαση ή άλλη μία διασπαστική προσέγγιση, αλλά μια σύνθεση δυνάμεων όλου του ευρύτερου χώρου που νομίζω πολύ περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν, φυσικά με νόρμες και κανόνες. Πολιτικούς εννοώ όρους, αλλά δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι πλέον κάτι επιβεβλημένο (…)».

Παύλος Πολάκης: «Καλές θάλασσες, λοιπόν»

Ο Πολάκης εύχεται «καλές θάλασσες» με αφορμή την ατάκα του πρώην πρωθυπουργού ενώ σημειώνει πως το «καράβι του ΣΥΡΙΖΑ έχει τους στόχους του» και επισημαίνει ότι «όλοι θα κριθούν στις πράξεις και όχι στις προθέσεις».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη κάνει τις εξής αναφορές:

«1)Άρα η συζητηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)

3)Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4)Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5)ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις , όχι στις προθέσεις».