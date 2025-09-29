Ο Δημήτρης Νατσιός και ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι οι δύο πιο φτωχοί πολιτικοί αρχηγοί με βάση τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δημοσιοποίησε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε στο «πόθεν έσχες» που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023, εγγραφές σε δύο ακίνητα.

Ο κ. Κουτσούμπας καταγράφει στο πόθεν έσχες του καταθέσεις σε 4 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ. Το συνολικό του εισόδημα από τον βουλευτικό του μισθό (και πρόσθετες αμοιβές) ανέρχεται στα 38.996 ευρώ, ενώ λαμβάνει και εισοδήματα 27.161 ευρώ που εξαιρούνται από τον φόρο.

Δεν εμφανίζει καμία συμμετοχή σε επιχειρήσεις, ή κατοχή μετοχών, ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)

Μετοχές: Δεν διαθέτει

Θυρίδες: Δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)

Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς

Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις

Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).

Σημειώνεται ότι η χρήση του 2023, αφορά σε μία χρονιά που ο Δημήτρης Νατσιός δεν ήταν εκλεγμένος στο ελληνικό κοινοβούλιο και λάμβανε τον μισθό του δασκάλου.